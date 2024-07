IU celebra el triunfo de la izquierda en Francia, pero descarta un Frente Popular en España que una a Sumar y PSOE

El líder de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado este lunes la victoria de la coalición de izquierda Nuevo Frente Popular en las elecciones francesas de este domingo, pero ha descartado que esa coalición se pueda producir en España con el PSOE. "El escenario en España es diferente", ha destacado el dirigente de IU ante los medios de comunicación preguntado por si esta alianza podría producirse también en nuestro país. EN FRANCIA ESTABAN "CON EL AGUA AL CUELLO" A su juicio, en Francia la unidad en el ala progresista se ha producido cuando "se han visto con el agua al cuello" y sin embargo, en España, el espacio ideológico a la izquierda del PSOE cuenta un respaldo en la población de entre el 15 y el 20 por ciento. Por lo tanto, Maíllo ha defendido que mientras las tendencias sociológicas en España se mantengan con un respaldo "audaz" hacia ese espacio político, no habrá frente común con el PSOE. Aún así, el líder de IU considera que estos comicios suponen una lección "fundamental" y que sitúan la "unidad" entre las formaciones de izquierdas como la "única" posibilidad para contener a los gobiernos reaccionarios. "Si se va fragmentado a cualquier convocatoria electoral, esos objetivos no se consiguen", ha sentenciado. Por otro lado, también ha sido preguntado por las palabras del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que abogaba por la unidad del centro político para "evitar que los extremistas dirijan su futuro". "ALIVIO" POR FRENAR A LA EXTREMA DERECHA Maíllo ha censurado la "equidistancia" del líder 'popular' y el "discurso impostor", teniendo en cuenta que los gobiernos autonómicos de su formación incluyen a la "extrema derecha" de Vox. "Si (Feijóo) tiene que conseguir el Gobierno de España con esa alianza (Vox), lo va a hacer", ha advertido. Finalmente, ha celebrado que los resultados de este domingo en Francia sean un síntoma de "alivio" y de "alegría" porque "demuestran que la ola reaccionaria no es irreversible" y considera que lo que debería hacer el presidente francés, Emmanuel Macron, es nombrar primer ministro a alguien del Nuevo Frente Popular.

