El PP pide que Pumpido, Campo y Laura Díez se inhiban ante los recursos de Griñán y Chaves que debe estudiar el TC

El PP ha criticado este lunes que el Tribunal Constitucional siga con su "goteo de revisiones de penas" en el caso de los ERE y ha destacado que "todo apunta" a que "va a rematar la amnistía encubierta a los máximos cabecillas" del caso. En este escenario, y ante los recursos de amparo pendientes, ha exigido que se inhiban los magistrados "con línea directa con el Gobierno", citando al exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y a la exalto cargo de Moncloa Laura Díez, según ha señalado fuentes 'populares'. El Tribunal Constitucional todavía tiene pendiente de resolver los recursos de amparo interpuestos por los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, también condenados por la Audiencia Provincial de Sevilla, en una sentencia ratificada posteriormente por el Tribunal Supremo. El TC estudiará a partir del 16 de julio una ponencia que propone perdonar toda la malversación por la que se condenó a Griñán en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos con cargo a los fondos autonómicos, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas. AFEA AL TC QUE ESTÉ DISPUESTO A "DAR LA PUNTILLA" Tras asegurar que no pasa "ni una semana en España sin que la corrupción del PSOE sea noticia", el PP ha recalcado que "al goteo de revisiones de penas por corrupción de altos cargos del PSOE andaluz se uniría la próxima exculpación a los expresidentes socialistas andaluces Chaves y Griñán por los delitos de malversación y prevaricación sentenciados por el Supremo". "Todo apunta a que el Tribunal Constitucional va a rematar la amnistía encubierta a los máximos cabecillas del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia española tras hacerlo en los últimos días con buena parte de los dirigentes socialistas condenados por el Supremo", han señalado fuentes del PP. Según el PP, de esa forma el Constitucional, que es "teóricamente solo de garantías", "volvería a actuar como uno de casación" bajo la presidencia de Cándido Conde-Pumpido, "al estar dispuesto a dar la puntilla desmontando la sentencia del Supremo con respecto al caso de los ERE", han añadido las mismas fuentes. Por eso, el partido de Alberto Núñez Feijóo ha exigido a "los magistrados del TC con línea directa con el Gobierno del PSOE, como es el caso del exministro Juan Carlos Campo o de la ex alto cargo de La Moncloa Laura Díez, así como a Conde-Pumpido, que se inhiban y no sean partícipes de este revisionismo inaudito en democracia", según fuentes de la formación. "No es admisible que haya magistrados dictando sentencias a favor de sus compañeros corruptos de partido: esto es la antítesis de la regeneración de la que habla, pero que no practica Pedro Sánchez", han agregado las mismas fuentes. DICE QUE "NO PODRÁN TAPAR JAMÁS" ESTE "CASO DE CORRUPCIÓN" El PP ha indicado que "mientras un TC copado de cargos socialistas se dedica a borrar las sentencias de los ERE, Sánchez se afana en tapar el escándalo de la trama socialista que anida en su Ejecutivo y en su partido, además del que afecta a su mujer por estar imputada por tráfico de influencias y corrupción". "Lo que no podrán tapar jamás ni el Tribunal Constitucional ni Pedro Sánchez es que este caso de corrupción, el mayor de toda la historia de la democracia, supuso el robó de 680 millones de euros a los parados andaluces para dárselo a los amigos del PSOE y gastárselo en fiestas, drogas y prostitución", ha finalizado el PP en el mismo comunicado.

