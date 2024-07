Gobierno Vasco se pondrá en contacto con Interior para conocer la situación del saharaui retenido en Loiu

El lehendakari, Imanol Pradales, ha informado este viernes que la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco, Nerea Melgosa, va a hablar con el Ministerio del Interior para conocer la situación del joven saharaui retenido en el aeropuerto de Bilbao desde hace 12 días, al que se le ha denegado el asilo, y ha recordado que "la jurisdicción" de esta situación "en estos momentos, no le compete al Gobierno Vasco". "Estamos en contacto permanente con Zehar-Errefuxiatuek y con ACNUR, pero no podemos ir mucho más allá", ha insistido. En una rueda de prensa celebrada en Ajuria Enea tras reunirse con la asociación de municipios vascos Eudel, Pradales ha sido preguntado sobre la situación del joven saharaui retenido en el aeropuerto de Bilbao desde hace 12 días. Según ha explicado, el Gobierno Vasco expresó su disposición a colaborar con todo los relacionado con sus competencias "desde el primer momento en el que se tuvo conocimiento de la existencia de esta persona en el aeropuerto de Loiu. "En estos momentos lo que hemos tenido son conversaciones y estamos, obviamente, en conversaciones con Zehar y con ACNUR para que todos los servicios a disposición del Gobierno, en su caso, si fueran necesarios, puedan ser utilizados", ha señalado. No obstante, ha recordado que "la jurisdicción, en estos momentos, no le compete al Gobierno Vasco". "Estamos en contacto permanente con Zehar y con ACNUR, pero no podemos ir mucho más allá", ha insistido. COMPETENCIA ESTATAL Pradales ha explicado que la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, a lo largo del día de hoy, tenía intención de tener una comunicación directa con el Ministerio, ya que ha insistido en que "es una jurisdicción de competencia estatal". Preguntado sobre si le parece justo que vaya a ser deportado, el lehendakari ha rechazado pronunciarse ya que considera que primero debería "tener conocimiento de la situación que le afecta a esta persona" y ha explicado que la información que tiene es la que ha conocido por los medios de comunicación y "la escasa información que han recabado a través de organizaciones como Zehar y ACNUR". "Desconozco cuál es el pronunciamiento que puedan tomar otras instancias. Estoy leyendo en los medios de comunicación lo que ocurre y no tengo un criterio propio", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo