Consejero balear asegura "haber cumplido las premisas que siempre se dijeron" del plan de elección de lengua

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha asegurado "haber cumplido las premisas que siempre se dijeron" del Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua, que son "la autonomía de centro, la voluntariedad y el respeto a la normativa actual". Vera se ha pronunciado de este modo, en declaraciones a los medios de comunicación, este viernes, en las que ha señalado que, como bien indica su nombre, el Plan Piloto Voluntario de Libre Elección de Lengua "es voluntario y, por tanto, se adhiere quien quiere". "En esta ocasión, han sido 11 los centros adheridos, si hubieran sido más, igual de bien, y si hubieran sido menos, también", ha aclarado el conseller, quien ha avanzado que ahora Educación trabajará con los centros que se han querido adherir a dicho Plan. De hecho, según ha comentado, "ya se trabajan los cambios de los proyectos lingüísticos que tenían que hacer los centros y que el Govern solicitaba a nivel educativo". Además, ha añadido, "el Plan se pondrá en marcha con una valoración del IAQSE a finales de septiembre o principios de octubre y, como se dijo, este se volverá a evaluar al cabo de tres años". Por otro lado, preguntado por el hecho de que la Obra Cultural Balear (OCB) califique de "fracaso" el Plan y vuelva a pedir al Govern, a través de los tribunales y de manera verbal, que lo retire, el conseller ha manifestado su "respeto" a todas las manifestaciones que pueda hacer esta entidad, todo reiterando que "el Plan se adecua a la normativa lingüística actual, no se ha modificado ni una coma". Además, Vera ha aprovechado esta cuestión para avanzar que la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha sido informada de que el TSJIB ha rechazado suspender cautelarmente el plan piloto de elección de lengua en la enseñanza como pedía un grupo de padres y docentes. Asimismo, el conseller ha vuelto a responder a la pregunta de que se hará con los 20 millones de euros presupuestados para la puesta en marcha del Plan. Tras reconocer que al haberse adherido únicamente 11 centros educativos "evidentemente no se gastará todo el dinero en la puesta en marcha del Plan", Vera se ha mostrado convencido de que "todo el mundo coincidirá en que en Educación "hay muchas necesidades", motivo por el que el dinero sobrante "se redistribuirá para atender las necesidades que hay en el sistema educativo, que son muchas". En este sentido, el conseller Vera ha valorado la "gran inversión hecha para el próximo curso para la atención a la diversidad"; así como el "haber aumentado mucho la cuota en enseñanza pública, con más de 720 profesores nuevos que se incorporarán el próximo curso precisamente a la pública"; también, que "se está acabando de elaborar el plan de infraestructuras"; y, por último, "la existencia de un plan para que, a partir del próximo curso, los psicólogos estén en todos los centros sostenidos con fondos públicos". Por otra parte, en relación a las críticas vertidas por Vox hacia la Conselleria de Educación, Vera ha asegurado "haber trabajado mucho para presentar este Plan". "Este fue el compromiso del Govern y hemos cumplido", ha añadido. Finalmente, respecto al STEI Intersindical haya presentado un recurso ante el TSJIB contra el plan piloto de elección de lengua en los colegios, pidiendo a los jueces que suspendan su aplicación como medida cautelar, Vera ha recordado que este mismo viernes el propio TSJIB ha rechazado suspender cautelarmente el plan piloto de elección de lengua en la enseñanza como pedía un grupo de padres y docentes. La de este viernes es la primera desestimación de un recurso. Quedan sin embargo pendientes de resolver dos, uno de ellos presentado por parte de la OCB y el otro, el del STEI Intersindical. "Ya veremos qué dice el TSJIB. De todas maneras, vuelvo a decir, es un Plan Piloto. Por tanto, no pasa nada. Es un plan piloto, se han presentado 11 centros y trabajaremos con estos 11 centros. Hay muchos planes pilotos en Educación, en muchos temas variados y, en este caso, se hace con este que se evaluará al principio y al final, nada más, sin tocar ni una coma de la normativa actual. Se han cumplido las premisas que siempre dijimos: autonomía de centro, voluntariedad y respeto a la normativa actual", ha concluido Vera.

Compartir nota: Guardar Nuevo