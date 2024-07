Marlaska acusa al juez del caso Begoña Gómez de una "investigación extramuros ajena a un procedimiento penal"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acusado este jueves al juez Juan Carlos Peinado de llevar a cabo una "investigación prospectiva ajena a los principios de un procedimiento penal" y, por tanto queda "extramuros" porque causa indefensión para Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, algo que no ha visto en 30 años ejerciendo como juez. En una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press, Marlaska ha criticado que no se investiguen "hechos concretos y perfectamente definidos" y que el juez Peinado en una resolución hablara de una "investigación integral, completa, de la actuación profesional de la señora Gómez desde que su marido accede a la Presidencia del Gobierno". "Es una investigación prospectiva ajena a lo que son los principios de un procedimiento penal", ha señalado. Reiterando sus críticas en otra entrevista previa en RNE concedida también este jueves, Marlaska ha calificado la citación de Begoña Gómez y la investigación a raíz de una denuncia de Manos Limpias como "algo completamente ajeno a lo que debe de ser una resolución judicial". CAUSA INDEFENSIÓN A BEGOÑA GÓMEZ "Entiendo que esta instrucción está, por así decirlo, extramuros de lo que debe de ser una instrucción y que en ese sentido causa indefensión a una persona como es la señora Gómez y, evidentemente, afecta en derechos muy personalísimos de la misma", ha añadido Marlaska, reiterando sus críticas en otra entrevista previa en RNE también este jueves. Marlaska ha apuntado que lo que le "duele" es que se ponga en duda al poder judicial con este tipo de actuaciones, algo que puede decir "con algún sentido porque ha estado más de 30 años ejerciendo la jurisdicción", antes de ser nombrado ministro del Interior. "Creo que eso va en detrimento, por eso me duele, de la propia consideración del poder judicial dentro del conjunto de la sociedad y va en detrimento de algo tan importante como la independencia judicial", ha continuado. Tras una introducción recordando su respeto a la independencia judicial, Marlaska ha dejado claro que en este caso "no puede compartir ninguna de las resoluciones judiciales dictadas por el titular del juzgado de instrucción 41". En este sentido, ha dicho que se refiere a "cómo se admitió a trámite una denuncia formalizara por un sindicato de extrema derecha caracterizado por haber interpuesto querellas y denuncias contra muchas personas con una finalidad absolutamente espuria y basada en noticias periodísticas sin más, sin una investigación complementaria y contradiciendo la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo". SIN DETALLES DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD Marlaska ha criticado al juez por llegar a afirmar en sus resoluciones que "iba a haber una investigación integral, completa, de la actuación profesional de la señora Gómez desde que su marido accede a la Presidencia del Gobierno", reiterando que el juez Peinado en este caso no imputa "hecho concretos y conocidos por la persona afectada". El ministro ha evitado dar detalles sobre el dispositivo de seguridad en los juzgados madrileños con motivo de la comparecencia este viernes de Begoña Gómez, ya que "ni puede ni debe" dar datos de este tipo de dispositivos. "Nosotros, en cualquier circunstancia y ante cualquier cuestión, planteamos los sistemas de seguridad para garantizar que haya la convivencia necesaria y precisa en cualquier lugar, sitio y momento", ha concluido.

