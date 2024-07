Audiencia Sevilla ordena libertad para Vallejo y Aguayo tras anular el TC su condena a cárcel por los ERE

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado "mandamiento de libertad" para el ex consejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión y quien cumple su pena en la cárcel de Sevilla I, ante la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que merced a su recurso de amparo anula la condena privativa de libertad que le impuso esta instancia provincial por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias a empresas con cargo a los fondos autonómicos. Dicha instancia ha resuelto exactamente lo mismo, en los mismos términos, respecto a la exconsejera socialista de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a su vez a seis años y dos días de prisión por malversación en el "procedimiento específico" de financiación de los ERE, si bien desde comienzos de junio ella goza del tercer grado penitenciario y había sido asignada al centro de inserción social (CIS) de Sevilla. Así figura en sendas providencias emitidas respecto a cada uno de ellos por la Sección Primera de la Audiencia y difundidas por la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), documentos en los que este órgano judicial da cuenta de que le ha sido "anticipado por correo electrónico el fallo de la sentencia" del TC correspondiente a cada uno de estos recursos de amparo de los exconsejeros Vallejo y Martínez Aguayo, acordando el Constitucional "anular" las condenas de cárcel impuestas por la Audiencia y confirmadas por el Supremo al desestimar en su momentos los recursos de casación de estos ex altos cargos de la era socialista de la Junta de Andalucía. Es por ello que la Sección Primera de la Audiencia ordena expedir a la dirección del centro penitenciario de cada uno de ellos "mandamiento de libertad". La Sección Primera de la Audiencia no ha recibido los fallos de las sentencias del TC referentes al exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, condenado a siete años, once meses y un día de prisión también por malversación en este mismo caso y cuyo recurso de amparo habría sido parcialmente admitido; y al exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel también por malversación en el "procedimiento específico de financiación" de los ERE.

