El Congreso fija los Plenos de julio para la renovación del CGPJ, la reforma judicial y aprobar leyes pendientes

El Congreso está diseñando las cuatro sesiones plenarias extraordinarias que celebrará este mes de julio, en las que se aprobará la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la reforma judicial que han pactado el PSOE y PP, y otras leyes pendientes, además de escuchar la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para presentar su plan de regeneración. Estos plenos se celebrarán los días 4, 11, 17 y 23 de julio, y el primero de ellos, este mismo jueves, se dedicará a debatir la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el PP y el PSOE para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Será el primer examen parlamentario de esta reforma y su admisión no peligra dado que los dos grandes partidos suman más dos tercios de la Cámara. Ese mismo día, una vez finalice la sesión plenaria, se reunirá la Mesa del Congreso para calificar las candidaturas de los diez vocales del CGPJ que tiene que nombrar la Cámara Baja y también para abrir el plazo para que los grupos parlamentarios puedan presentar si lo desean enmiendas a la reforma judicial. DÍA 11, DEBATE DE TOTALIDAD DE LA REFORMA JUDICIAL Ese primer plazo finalizará el día martes día 9 y el debate y posterior votación de las enmiendas presentadas se llevará a cabo en el Pleno convocado para el jueves día 11, también a las 12 horas. Dadas las posiciones mantenidas tras conocerse el acuerdo, es previsible que tanto Vox como Podemos presenten enmiendas de totalidad, que deberán llevar un texto alternativo ya que no basta con pedir su devolución. Superado ese trance, los grupos podrán presentar enmiendas parciales y la ley seguirá su camino la semana siguiente en ponencia y en la Comisión de Justicia. Y ya volverá al Pleno el 23 de julio para su aprobación y remisión al Senado, que tiene intención de aprobarla el día 31. El PP y el PSOE tienen pactado que en todo este recorrido no se admitirá ningún cambio que no cuente con el beneplácito de las dos formaciones. Ese día 23 también se llevará a cabo la votación de los diez vocales del CGPJ que corresponden a la Cámara Baja, que saldrán adelante según lo pactado por PP y PSOE ya que entre las dos formaciones superan con holgura el requisito mínimo de tres quintos de la cámara. Eso sí, los cuatro juristas han de pasar un examen de idoneidad previo en la Comisión de Nombramientos, un trámite del que están excluidos los magistrados. DÍA 17, LA COMPARECENCIA DE SÁNCHEZ Por otro lado, el Pleno convocado para el próximo miércoles 17 se utilizará para celebrar una comparecencia del presidente Pedro Sánchez. En un principio, el jefe del Gobierno debe dar cuenta del Consejo Europeo que se celebró la semana pasada, al que Sánchez no pudo acudir a la cita por el fallecimiento de su suegro y delegó su voto en su homólogo alemán Olaf Scholz. Pero ya aprovechará, según anunció este lunes en una entrevista, para presentar las medidas de regeneración democrática que pretende llevar a cabo. Además, en estas sesiones plenarias programadas, el Gobierno ha solicitado al Congreso incluir algunas leyes pendientes que el Ejecutivo ha pedido agilizar, como la Ley del Derecho de Defensa que ya aprobó la Comisión de Justicia, las leyes básicas de Agentes Forestales y Medioambientales y de Bomberos forestales, o el debate de totalidad de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios, que el PP ha pedido devolver al Gobierno.

