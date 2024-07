La directora de Seguridad Nacional excluye a Marruecos de ser una amenaza para España

La directora del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), general Loreto Gutiérrez Hurtado, ha explicado este lunes que actualmente Marruecos no figura entre las amenazas para España al ser preguntada por las reivindicaciones territoriales de este país sobre Ceuta y Melilla. "No hay nada específico que aportar", ha apuntado. La general al frente del DSN desde noviembre, con un papel clave de asesoramiento directo a la Presidencia del Gobierno, ha protagonizado un desayuno informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia en el que ha situado a las campañas de desinformación entre los principales retos para la seguridad y en el que le han preguntado por si Marruecos y su espionaje forma parte de esas amenazas. "Actualmente en nuestra Estrategia de Seguridad Nacional no se le menciona, nosotros tenemos grupos de trabajo que están relacionados con Ceuta y Melilla, como cualquier otra de las comunidades autónomas, porque es nuestra labor defender nuestro Estado y ahora mismo en relación a eso no hay nada específico que aportar", ha indicado. La general Loreto ha añadido que se realizan los "estudios pertinentes" de forma "integral" en relación con todas las comunidades y ciudades autónomas en base a la información que se recibe de los ministerios competentes en la materia y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). LOS MEDIOS, FUENTE FIABLE DE INFORMACIÓN La responsable del DSN ha centrado gran parte de su intervención en repasar los esfuerzos del Gobierno para hacer frente a las campañas de desinformación y los ciberataques. "La Unión Europea está asumiendo cada vez mayor papel a la hora de gestionar desafíos que requieran de respuestas colectivas y de integración de capacidades", ha dicho. En este sentido, le han preguntado sobre qué hacer si esas noticias falsas son distribuidas directamente desde los gobiernos, a lo que la general Loreto ha contestado destacando la importancia sobre el acceso a las "fuentes fiables". "Los medios de comunicación juegan un papel esencial, tienen que ser los medios los que transmiten esa información y ser fuentes fiables de información", ha señalado antes de poner en valor la importancia de estar bien informados para la "toma de decisiones del día a día". CIBER-RESILENCIA Y RESERVA DE CAPACIDADES NACIONALES La general se ha referido a los desafíos que representa la Inteligencia Artificial con el objetivo de "hacer del ciberespacio un lugar más seguro" y ha dicho que este próximo otoño está previsto que se apruebe un nuevo Reglamento de Ciber-resiliencia "con obligaciones a partir de 2027 para todas las empresas". La directora del DSN se ha referido también al aprendizaje de la pandemia y la creación de una Reserva de Capacidades Nacionales (RECAPI) en el que se tiene en cuenta por parte del Gobierno "los escenarios de inestabilidad geopolítica que afectan a la cadena de suministro y, en consecuencia, perjudican a ciudadanos". "Les informo que ya se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para avanzar en la identificación de qué recursos y qué producciones industriales deben formar parte de la Reserva de Capacidades Nacionales", ha apuntado, añadiendo que "en el futuro se pretende crear también un centro de coordinación para la gestión de las necesidades de los españoles". Lo que se pretende, según ha dicho, es colaborar con las empresas para que puedan mantener, junto a su habitual línea de producción de carácter comercial, una capacidad latente de adaptación a la producción de bienes estratégicos. "Se trata no tener productos almacenados, sino de disponer de un listado de productos físicos y de las capacidades de producción nacional suspecibles de movilizarse con rapidez ante una situación de crisis para atender una demanda alta de los productores", ha explicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo