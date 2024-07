La C.Madrid acusa a Sánchez de buscar "eliminar cualquier contrapoder" al querer limitar financiación a medios

La Comunidad de Madrid ha acusado al presidente del Gobierno de querer "eliminar cualquier contrapoder" y "silenciar aquellos medios de comunicación que no le son cómodos". Así ha respondido el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, al ser preguntado por la voluntad del presidente del Gobierno de topar la financiación con fondos públicos a medios de comunicación digitales que "no tienen lectores", como ha anunciado en la Cadena Ser. "Es un ataque a la democracia este anuncio, es un ataque a los medios de comunicación, es un ataque a la libertad de expresión", ha lanzado el portavoz del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ha situado a Madrid frente a las medidas de Sánchez para seguir "denunciándolo" y para que España "no dé ni un paso atrás en libertad de prensa". Cree que este anuncio del presidente de España va "en la línea contraria" de preservar la libertad de expresión y es por ello que se ha mostrado "preocupado" pero "no sorprendido" porque cree que el objetivo final de Sánchez es "poner las instituciones a su servicio y no al de los españoles". García ha situado "más próximo a regímenes totalitarios que a una democracia plena" el anuncio de esta mañana y ha negado que esté dirigido contra la Comunidad de Madrid sino que es "un ataque a todos los españoles". "n este anuncio lo único que está es el ánimo del Presidente del Gobierno de acallar a todos aquellos que no le son afines, a todos aquellos que no siguen sus propias líneas de trabajo y por tanto silenciar a periodistas, silenciar a medios de comunicación, cosa que nunca habíamos visto en democracia en nuestro país", ha concluido.

Compartir nota: Guardar Nuevo