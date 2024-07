Irene Montero desconfía de Sánchez en regeneración democrática y alerta de que solo quiere una "gran coalición" con PP

La número dos de Podemos y europdiputada electa, Irene Montero, ha afirmado que el resultado electoral en Francia, con la victoria de la formación de Marine Le Pen, alerta de los efectos de las políticas de "gran coalición" que, a su juicio, aspiran PSOE y PP. A su vez, ha manifestado su desconfianza en las medidas de regeneración democrática del presidente, Pedro Sánchez, una vez que ha anunciado que quiere poner un tope a la financiación pública de "pseudomedios", al lanzar que también teme un acuerdo bipartidista como el que han suscrito para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Contra la guerra sucia judicial se viene una gran coalición de PSOE y PP para negarle a la ciudadanía su legítimo derecho a recibir una información veraz y para legitimar la corrupción mediática", ha manifestado a los medios tras acudir al Congreso para proceder al trámite de acatar la Constitución para formalizar su condición de eurodiputada. Montero también ha lanzado una lectura crítica de los comicios legislativos franceses, al remarcar que el alza de la extrema derecha evidencia el riesgo de la "coalición bipartidista" como, a su juicio, tratan de hacer PSOE y PP. "Después de Macron viene Le Pen. Eso quiere decir que las políticas neoliberales, el consenso de guerra, ese relato de la moderación, no solamente no sirve para frenar a la extrema derecha, sino que la alimenta. Y frente a eso, tenemos la responsabilidad de construir una gran fuerza popular que defienda la paz, que defienda el feminismo", ha apostillado. Asimismo, ha criticado que el "el punto y aparte" del presidente del Gobierno frente a "la guerra sucia judicial consiste precisamente en mantener en la impunidad, en dar legitimidad y en normalizar a esos sectores reaccionarios del Poder Judicial que le están haciendo la guerra a la democracia". Por tanto, ha llamado a la ciudadanía a "ponerse en pie para defender la democracia, el funcionamiento normal de las instituciones españolas y que no vuelva ese bipartidismo que implica un funcionamiento corrupto de las principales instituciones del Estado".

