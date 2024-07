El PP lleva al Congreso una propuesta para que la UE dedique 300.000 millones de activos rusos para reconstruir Ucrania

El PP propondrá en el Congreso que los 300.000 millones de dólares en activos rusos congelados sean utilizados por la Unión Europea para reconstruir Ucrania tras la invasión rusa. Así lo recoge una proposición no de ley que los de Alberto Núñez Feijóo llevarán al Pleno del Congreso para su debate y posterior votación. En ella, alertan de que la invasión de rusa del territorio ucraniano no solo ha acarreado miles de víctimas humanas, sino que además ha generado graves daños a la economía, la agricultura y las ciudades. "Los ataques aéreos y los bombardeos han destruido edificios residenciales, escuelas y otros edificios públicos", inciden en la iniciativa, recogida por Europa Press, y señalan además que entre esos daños están también múltiples infraestructuras "claves" como las infraestructuras eléctricas, afectando no solo a la industria sino a las condiciones de vida de la población. En ese sentido, consideran "crucial" el apoyo internacional para la recuperación del país dada la magnitud de la destrucción y la interrupción económica, ya que el coste estimado por el Banco Mundial para la misma es de 486.000 millones de dólares. RESPUESTA "COMPLETA" A UCRANIA Por ello, los 'populares' urgen "intensificar" el esfuerzo y demostrar una respuesta "completa" para ayudar a Ucrania a ganar esta guerra y a parte de proponer que se utilicen los 300.000 millones de dólares de activos rusos para la reconstrucción de Ucrania. También reclaman que una condena de la "injustificada e ilegal" guerra de agresión rusa a Ucrania y las deportaciones forzosas de la población civil ucraniana, especialmente las deportaciones de niños a Rusia y Bielorrusia. Asimismo demandan al Ejecutivo que exija al Gobierno de Vladimir Putin el cese inmediato de las hostilidades contra Ucrania y que retire el Ejército ruso del territorio. Finalmente en los dos últimos puntos de la iniciativa abogan por reconocer el liderazgo del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski y continuar apoyando militar, económica y políticamente a Ucrania.

