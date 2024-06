Redondo habla de "día negro" tras el "caso machista" de Cuenca y carga contra los discursos que "alimentan el odio"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha señalado que es un día "terrible y muy difícil" para la sociedad española tras haber conocido los "numerosos asesinatos machistas" registrados en las últimas horas, el de una mujer de 20 años en Granada, otra de 76 en Málaga y el último en Las Pedroñeras (Cuenca), motivo por el que ha cargado contra los discursos negacionistas que "alimentan el odio y la violencia de género". En lo que respecta al último caso, un hombre ha sido detenido en relación a la aparición este sábado de restos humanos de una mujer y sus dos hijos en una vivienda de Las Pedroñeras (Cuenca). A este respecto, la titular de la cartera de Igualdad ha sostenido que es un día para reflexionar y para avanzar en todos los medios y mecanismos que tiene esta sociedad al alcance para "erradicar este enorme problema". "Tenemos convocado un comité de crisis en el que se analizarán los asesinatos que se han producido", ha expresado Redondo, al tiempo que ha reconocido estar "consternada" por estos hechos. "Es un día durísimo y nuestra solidaridad está con las familias de las víctimas y sus allegados", ha continuado la ministra, para lamentar que esta lucha es "dura, a veces terrible, pero necesaria contra un machismo que lleva instalado en la sociedad muchos años". En opinión de la titular de la cartera de Igualdad, la violencia de género "no tiene una estructura comprensible" ya que "mata intergeneracional y vicariamente, como se ve con niños muy pequeños, de cinco y siete años, las víctimas de hoy". Para Ana Redondo, la violencia machista "mata por ese sentimiento de pertenencia y por esa idea absolutamente que hay que erradicar de dominación al entender que una mujer que es parte de su patrimonio". Un problema que está "profundamente arraigado en la sociedad y hay que avanzar todos juntos", ha apostillado. Por todo ello, la ministra de Igualdad ha expuesto que cuando se producen determinados comentarios o discursos negacionistas de la violencia de género, "hay que decir claramente que esas declaraciones matan porque alimentan el odio, la dominación, el machismo y la violencia de género". "Esos discursos son terribles y se están instalando en la sociedad española, no podemos consentirlo, tenemos que aislar a quienes niegan que esto se esté produciendo, esto es real y es terrible", ha reflexionado Redondo. CRIMEN DE CUENCA Según han explicado fuentes de la Delegación del Gobierno a Europa Press, este viernes se denunció la desaparición de una mujer y dos menores en esta localidad, iniciándose gestiones por parte de la Guardia Civil para su localización. Este sábado se han encontrado restos humanos "compatibles con los desaparecidos" en una vivienda anexa al domicilio habitual de estas personas, aunque está pendiente su identificación plena. Todo apunta a que el detenido es el ex marido de la mujer y padre de los dos menores.

