Sumar admite que una posible repetición electoral en Cataluña complica el horizonte de los Presupuestos Generales

El secretario general del grupo parlamentario de Sumar en el Congreso, Txema Guijarro, ha admitido que una posible repetición electoral en Cataluña haría más complicado tener Presupuestos Generales del Estado para el año que viene. También ha reconocido que Junts se ha instalado en una estrategia de "poner la pistola encima de la mesa" con sus exigencias al Ejecutivo, como excluir a Cataluña del reparto de menores migrantes no acompañados para no rechazar la reforma de la Ley de Extranjería pero también aprecia mucho componente de "perfomance" en la formación catalana, pues al final debe ser consciente de que el sentido del voto tiene consecuencias. Durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogidas por Europa Press, Guijarro ha manifestado que puede haber nuevas cuentas públicas en caso de que haya que volver a convocar elecciones catalanas por falta de acuerdo para la gobernabilidad, pero desde luego esa repetición "complica" su horizonte. "El escenario catalán siempre ha determinado en gran medida el escenario estatal. Digamos que ya estamos acostumbrados", ha ahondado el diputado, que es uno de los cuatro coordinadores interinos de Sumar tras la dimisión de la vicepresidenta, Yolanda Díaz, como líder de la formación. Por otro lado y tras el ultimátum de Junts sobre la Ley de Extranjería y demandar que Cataluña quede fuera de la reasignación entre comunidades de menores no acompañados, Guijarro lo ha enmarcado en su línea de presión del "todo o nada" que lleva desplegando desde el principio de legislatura, algo previsible por la compleja aritmética parlamentaria en el Congreso. Sin embargo, ha manifestado que eran conscientes de que Junts podía caer en la "tentación" de adoptar esa estrategia, pero también aprecia que se limita a "determinados aspavientos o gestos" que luego hay que confrontar con la realidad. "Una cosa es que los diferentes actores hagan sus distintas performances (...) pero luego aquí está el principio de realidad que es que hay que votar y las votaciones tienen consecuencias", ha advertido. MÁS PRESIÓN FISCAL A LOS RICOS PARA TENER NUEVA FINANCIACIÓN Por otro lado y cuestionado sobre si es posible negociar con ERC una financiación singular para Cataluña junto a una revisión del actual sistema para todas las autonomías, el dirigente de Sumar ha respondido que es necesaria una reforma fiscal como única solución para solventar el problema de la financiación autonómica que tiene el país. "Lo voy a decir con todas las letras, hay que aumentar la presión fiscal en España, pues seguimos comparativamente con los países europeos con una presión fiscal muy baja", ha enfatizado Guijarro para, a continuación, defender que ese aumento de la carga fiscal debe dirigirse a los grandes patrimonios y empresas del país, dado que las capas bajas y medidas de la sociedad ya han venido soportando el peso de la recaudación a lo largo de los años. En consecuencia, ha reivindicado que una reformulación del sistema tributario del país es la única manera de reformar la financiación que "no implique que alguna comunidad pierde". "Si no hacemos esa reforma y lo que repartimos es lo que ya hay y la suma es cero, entonces eso quiere decir que unos ganan y otros pierden. Y por lógica ninguna comunidad autónoma va a querer perder. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Aumentando la presión fiscal que tenemos que aumentar. Y eso quiere decir que, como digo, aquí hay sobre todo grandes patrimonios, grandes fortunas, grandes empresas que no pagan los impuestos que le deben a este país", ha zanjado. CON PODEMOS ES POSIBLE "UNIDAD DE ACCIÓN" Respecto a la nueva etapa interna que ha abierto el socio minoritario de la coalición tras el mal resultado en las elecciones europeas, Guijarro ha comentado que Sumar no renuncia a crear un espacio de la izquierda alternativa capaz de incidir en la política y compartido por todos los actores. Es más, ha proclamado que no solo es un proyecto viable sino necesario. Cuestionado sobre si hay que contar con Podemos para ese objetivo, el dirigente de Sumar ha comentado que hace falta "unidad de acción" para combatir las políticas de la derecha y la ultraderecha y le consta que eso comparten "muchos compañeros" que "hoy están en Podemos".

Compartir nota: Guardar Nuevo