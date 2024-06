Andalucía dice que no necesita que nadie la meta en ningún pacto o cupo para la acogida de menores migrantes

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha sostenido este viernes, ante la petición del Gobierno de alcanzar un acuerdo entre las comunidades autónomas para asumir un reparto solidario de los menores migrantes que están llegando a Canarias, que "Andalucía es una tierra solidaria, somos receptores", planteamiento del que ha inferido que "Andalucía no necesita que nadie nos meta en ningún pacto, en ningún cupo" para esa redistribución. En el coloquio posterior a su intervención en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Atlantic Copper, Sanz ha blandido la trayectoria que tiene Andalucía en la acogida y atención a migrantes para asegurar que "llevamos años sin que nadie nos ayudara, sin que el Gobierno nos diera dinero", por lo que ha proclamado que "llevamos apechugando mucho tiempo". El consejero de la Presidencia ha considerado que, frente a "comunidades que quieren abrir polémica", Andalucía por esa trayectoria "no va a recibir lecciones de solidaridad", para pedir entonces que "no nos mezclen" en polémicas sobre el porcentaje de reparto con la consideración de que "es un debate que nos lleve a algun sitio". "Andalucía no tiene que cambiar de posición de llegar a un pacto", ha sostenido el consejero, quien ha reconocido que "ahora es verdad que hay una Comunidad con más incidencia que nosotros", para reivindicar entonces ese bagaje de "una labor de construir menores en valores, preparados, que se enfrentan a la sociedad con un nivel de integración muy importante", para deducir que "Andalucía se tiene que sentir orgullosa" de ese trabajo. Seguidamente ha dirigido el foco hacia la reacción de algunos partidos catalanes, que han expresado su rechazo a esa iniciativa de un reparto intracomunitario de los menores migrantes, Junts entre ellos, para pedir que "dejen de tomarnos el pelo" por cuestionarse si "es coherente que se hable de un pacto progresista de Sánchez con Junts y sale Junts y dice 'señores, ni un mena, ni un menor migrante conmigo'", y colegir con ironía de ello que es "muy pogresista", antes de insistir que "es un debate que no lleva a ningún sitio". "Llevamos muchos años dando ejemplo de solidaridad, de integración, de apoyo a estos menores inmigrantes", ha remachado el consejero.

