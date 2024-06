Pons espera que el Gobierno cumpla el acuerdo del CGPJ: "Si hay arrepentimiento sobre lo firmado, no es mi culpa"

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que espera que el PSOE cumpla el acuerdo firmado en Bruselas para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que habla de elección de vocales "por un método de participación directa". A su entender, si ahora hay "arrepentimiento sobre lo firmado", no es "su culpa". Así se ha pronunciado en los pasillos del Congreso al ser preguntado por las declaraciones del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, acerca de que no es vinculante el acuerdo con el PP para cambiar el sistema de elección de los jueces. González Pons ha pedido ir a lo que dice "literalmente" el acuerdo que han firmado en Bruselas junto a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, que habla de "reforma legislativa" y "elección de vocales judiciales por un método de participación directa", de acuerdo con "lo que dice el informe sobre el Estado de Derecho de la Unión Europea". "BLANCO Y EN BOTELLA, JUECES QUE ELIGEN A SUS PARES" "Blanco y en botella, jueces que eligen a sus pares, como ha dicho desde hace mucho tiempo el informe sobre el Estado de Derecho del Consejo de la Comisión de la Unión Europea", ha enfatizado Pons, para insistir en que "la letra del acuerdo es la letra del acuerdo". En este punto, ha avisado que, si ahora el Gobierno no está dispuesto a cumplir lo pactado, debe saber que "se firmaron tres copias", dado que "una de las copias quedó en depósito en la Unión Europea". Por lo tanto, ha recalcado que la Comisión Europea "repasará el cumplimiento" de ese pacto. "Si no se comparte lo que se ha firmado, haberlo pensado antes", ha exclamado. Pons ha explicado que "elección de jueces por participación directa, según el dictamen del informe sobre Estado de Derecho de la Unión Europea significa jueces eligen a sus pares". "Si ahora hay arrepentimiento sobre lo que se ha firmado, no es mi culpa". Yo lo que espero es que todos cumplamos el acuerdo, y es lo mismo que espera la Comisión", ha enfatizado. Al ser preguntado si el PP está negociando otras instituciones, el vicesecretario de Institucional del partido ha indicado que a él no le "consta que se esté negociando nada más". "Mi tarea consistía en negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, es lo que he hecho, y afortunadamente con todos nuestros objetivos cubiertos", ha finalizado.

