La ministra Elma Saiz comparece hoy en la comisión de investigación del Senado sobre el 'caso Koldo'

La comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' celebrará este jueves su última sesión del curso parlamentario con la comparecencia de la actual ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que durante la pandemia fue consejera en el Gobierno de Navarra de la socialista María Chivite. Elma Saiz llegó al Gobierno central en noviembre del año pasado para ser ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones después de haber sido la candidata del PSOE en la Alcaldía de Pamplona en las elecciones municipales del 28M, pero antes fue Consejera de Economía y Hacienda del Gobierno socialista de Navarra en la pasada legislatura. Entre 2008 y 2012, el expresidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero la nombró Delegada del Ejecutivo en Navarra. Esta etapa como Delegada del Gobierno fue motivo de interés para el PP, que preguntó hace unos meses en el Congreso por la relación de Koldo García Izaguirre con el PSOE navarro, en concreto durante el tiempo de Elma Saiz en Delegación del Gobierno. En concreto, el PP quería saber si había constancia de que desde la Jefatura Superior de Policía de Navarra se realizó algún trámite para que Koldo García pasara a ser escolta. El Gobierno respondió que los trámites para la habilitación de escolta privado son los estipulados en la correspondiente convocatoria para aspirantes a vigilantes de seguridad y sus especialidades. Y YA HASTA SEPTIEMBRE Por ahora, el PP no tiene contemplado citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la comisión de investigación del Senado sobre las ramificaciones del 'caso Koldo' y ha decidido aflojar el ritmo de las comparecencias en este foro una vez han pasado los distintos procesos electorales. Después de esta última comparecencia, los 'populares' prevén un descanso de esta comisión de investigación durante el verano, descartando habilitar los meses de julio y agosto para celebrar alguna sesión. En la semana previa a las elecciones europeas del 9 de junio, el PP decidió llamar a comparecer a la presidenta del Congreso y expresidenta balear, Francina Armengol, que fue la última persona que desfiló por esta comisión de investigación. Y después de haber amenazado en varias ocasiones con citar a Sánchez antes de las elecciones europeas, los 'populares' por ahora no pretenden llamarle a declarar, aunque advierten que manejan los tiempos en esta Cámara al contar con mayoría absoluta y la Mesa de la comisión se podría reunir de urgencia en cualquier momento. AMPLIARON LA COMISIÓN PARA INCLUIR A SÁNCHEZ En un primer momento, el PP creó la comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Koldo', aunque tras el toque de atención de los letrados por intentar incluir asuntos como el de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o el 'caso Delcy', ampliaron este objeto de la comisión para salvaguardarse. De esta manera, al entender que Sánchez no dio las explicaciones oportunas sobre los negocios de su mujer durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, el PP decidió incluir al jefe del Ejecutivo entre la lista de comparecientes de esta comisión. Sin embargo, es la Mesa de la comisión, en la que el PP tiene mayoría, la encargada de fijar la fecha de los comparecientes y por ahora no está previsto que vaya a llamar a Sánchez hasta ya después del verano.

