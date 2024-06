Josep Costa rechaza la amnistía ante el TS: "Puede interpretarse como un reconocimiento de culpa"

El exvicepresidente del Parlament Josep Costa ha solicitado ante el Tribunal Supremo (TS) que no se le aplique la Ley de Amnistía al considerar que ésta "puede interpretarse como un reconocimiento de culpa", y ha pedido que su causa sea declarada nula. Así lo ha indicado en un comunicado en 'X' recogido por Europa Press, en el que comparte el recurso de casación remitido al TS y que, a su juicio, está avalado por la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU: "Como persona perseguida por razones políticas tengo derecho a rechazar la amnistía y obtener la anulación completa de la causa penal". También insta a hacer efectivo su "derecho a obtener una reparación y perseguir a los culpables", así como su derecho a exigir garantías de no repetición, textualmente. Costa afirma que "la amnistía y otras medidas de clemencia no afectan al derecho de las víctimas a reparación" al poder interpretarse como reconocimiento de culpa, por lo que sostiene que ésta no puede imponerse a personas enjuiciadas por hechos acaecidos durante el ejercicio pacífico del derecho a la libertad de expresión. De este modo, Costa rechaza que se aplique la amnistía en su causa hasta que se "dicte una nueva sentencia declarando la nulidad de todas las actuaciones", como contempla la querella presentada contra el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por detención ilegal.

