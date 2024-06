División entre los jueces por la renovación del CGPJ: "inaplazable" para APM y JJpD; AJFV y FJI exigen cambiar el modelo

Las asociaciones de jueces han reaccionado este martes a la posible renovación inmediata del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) mostrando división de opiniones: la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) consideran "inaplazable" desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, mientras que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) han insistido en la necesidad de cambiar el modelo de elección de los vocales. Por un lado, APM y JJpD han secundado el nuevo llamamiento de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo a los partidos políticos para renovar el CGPJ sin más demora. Han señalado que desbloquear el órgano de gobierno de los jueces, que lleva con el mandato caducado desde diciembre de 2018, es "urgente" e "inaplazable". Fue este lunes cuando el Supremo incidió en que "el perjuicio causado" a la judicatura por la situación de interinidad que atraviesa el CGPJ es "enorme". El acuerdo de la Sala de Gobierno, adoptado a raíz de la petición de 33 magistrados del alto tribunal, insistía en que el bloqueo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces se traduce en un "menoscabo del derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva por el mayor tiempo requerido para resolver sus recursos y por la degradación de instituciones esenciales para la garantía de sus derechos e intereses". La APM, la mayoritaria en la carrera judicial, ha mostrado su "adhesión plena" a la declaración institucional del Supremo. "Es urgente e inaplazable que los principales partidos políticos que conforman el arco parlamentario alcancen los acuerdos necesarios para poner fin a una situación que se prolonga ya más de cinco años", ha subrayado a través de un comunicado. A su juicio, la no renovación del CGPJ, "además de erosionar la imagen de independencia de quienes integran el Poder Judicial, está causando un perjuicio en el normal funcionamiento de la Administración de Justicia y, en definitiva, en la efectiva tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas de los ciudadanos". JJpD, en la misma línea, ha señalado que "ya es inaplazable la renovación del CGPJ", porque "la administración de justicia y los tribunales no pueden esperar más". "Hay que normalizar la situación y comenzar a trabajar para solucionar las graves carencias de este servicio a la ciudadanía. Es el momento de la responsabilidad y de servir a la sociedad acabando con la descomposición del actual CGPJ, que ya no da más de sí", ha trasladado en una nota. CON EL MODELO ACTUAL, EL CGPJ CONTINUARÁ "POLITIZADO" Por otro, la AJFV ha indicado que entiende que el Supremo haga esa "súplica de urgencia a las Cortes por la situación en la que se encuentra", pero ha resaltado que si permanece el "modelo de designación política de los vocales, el CGPJ va a seguir politizado". "Creemos que lo único positivo que podría realizarse para despolitizar es cumplir con las recomendaciones de las instituciones europeas y que la carrera judicial elija a 12 de los 20 vocales", ha expresado en declaraciones a Europa Press su portavoz, Sergio Oliva, que ha lamentado que solo un afiliado de AJFV ha sido vocal en la historia del Consejo. En parecidos términos, FJI se ha posicionado "manifiestamente en contra de una renovación del Consejo sin antes cambiar la ley y, por tanto, el sistema de renovación", criticando que el actual es "claramente contrario a los estándares europeos de separación de poderes, independencia judicial y lucha contra la corrupción". Fernando Portillo, su presidente, ha sostenido que el modelo vigente "ha demostrado que es totalmente inútil de politizado que está". "Lleva en sí mismo la semilla del bloqueo y empeñarse en renovar el Consejo con un sistema que es un fracaso, es abonarnos en el futuro a más politización y a más bloqueos. No tiene sentido hacer las cosas mal, hagámoslas bien", ha avisado en declaraciones a esta agencia de noticias.

