PNV cree que "un gran acuerdo" en autogobierno es "lo más inteligente" y ve "posible y necesario" sumar a EH Bildu y PSE

El portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que "lo más inteligente en términos de país" sería alcanzar "un gran acuerdo" en materia de autogobierno para "representar lo mejor posible la pluralidad de la sociedad vasca" y para "tener más oportunidades después" de ser apoyado en el Estado. De este modo, ha señalado que "no solo es posible, sino necesario" un acuerdo que sume a EH Bildu y a PSE-EE porque "no se puede pretender que el Gobierno de Sánchez sea una ventana de oportunidad e ir donde Pedro Sánchez con un acuerdo en el que no está incluido su partido". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha defendido que el nuevo lehendakari, Imanol Pradales, apuesta por "liderazgos compartidos, participativos y deliberativos, por la participación del resto de grupos" y, en esa línea, ha propuesto en materia de autogobierno que "los partidos se pongan de acuerdo, traigan un texto, traigan unas bases" al Parlamento vasco y, "sobre ese acuerdo que alcancen los partidos --porque la sociedad vasca es muy plural y quienes mejor representan esa pluralidad son los partidos--, él "liderará ese acuerdo". Díez Antxustegi ha reconocido que "a nadie se les escapa" que no hay "de entrada la misma posición" en materia de autogobierno en los dos socios del Gobierno Vasco, PNV y PSE-EE, pero que "también en solventar las diferencias y en limar esas asperezas consisten los acuerdos". Del mismo modo, ha señalado que los jeltzales tampoco tienen "exactamente la misma posición que pueda tener EH Bildu". Preguntado si ve posible que EH Bildu y PSE lleguen a un acuerdo en esta materia, ha subrayado que no solo lo ve "posible", sino también "necesario". En este sentido, ha recordado que desde la coalición soberanista han venido "hablando de que el Gobierno de Sánchez y la mayoría que sostiene al Gobierno de Sánchez es una ventana de oportunidad", una posición sobre la que el PNV "efectivamente puede compartir" que la mayoría que sostiene al Ejecutivo puede suponer "una oportunidad para poder avanzar en autogobierno y para poder dar un salto en un nuevo estatuto, en un nuevo pacto estatutario". "Pero lo que no se puede pretender es que el Gobierno de Sánchez sea una ventana de oportunidad e ir a donde Pedro Sánchez con un acuerdo en el que no está incluido el partido de Pedro Sánchez", ha advertido. Por lo tanto, ha considerado que "lo más inteligente también en términos de país sería alcanzar aquí un gran acuerdo, no sólo porque vayamos a tener más oportunidades de tener después el apoyo de la mayoría progresista o del gobierno de Pedro Sánchez, sino también porque la sociedad vasca es plural y porque tenemos que representar lo mejor posible la pluralidad de la sociedad vasca". Por otro lado, ha reiterado que también le gustaría que fuera posible alcanzar "un gran acuerdo de país" sobre el sistema sanitario, un asunto que se debe "sacar del debate partidista" porque es "lo suficientemente importante como para que nadie vuelva a tener la tentación de utilizarlo para ganar votos" con la salud de las personas. "Utilizar esto para estar un poquito más fuerte en unas elecciones es una cuestión muy triste y que desprestigia mucho la política", ha advertido. Díaz Antxustegi ha valorado que en Euskadi se han tomado "decisiones políticas de apostar por el servicio público, políticas de invertir más que nadie" que, durante las últimas décadas, han convertido a Osakidetza "en un servicio público referente de salud en Europa", aunque durante los últimos años se ha tenido que hacer frente a "una pandemia ha tensionado nuestro sistema de salud". A pesar de ello, ha subrayado que el sistema vasco sigue siendo "mejor que el del resto de comunidades autónomas" del entorno, aunque "no nos conformamos". "Queremos que nuestro sistema de salud sea lo mejor posible", ha asegurado, apostando por la importancia de alcanzar acuerdos sobre las decisiones que se adopten para ello. QUE SE ACLAREN No obstante, ha señalado que hay "formaciones políticas que ofrecen pactos pero un día hacen una cosa y al siguiente hacen la contraria de la que están predicando", con lo que "es bastante probable que la confianza se vaya perdiendo". En esta línea, ha asegurado que "lo que escuchamos el otro día en el pleno de investidura por parte de EH Bildu nos gustó" y lo ha esperado que sea "un primer paso para alcanzar grandes acuerdos". No obstante, ha matizado que, tal y como expresó Imanol Pradales en la sesión de investidura, los jeltzales no se "fían". "Es que no sabemos a qué atenernos, yo creo que se tienen que aclarar porque un día nos dicen una cosa y al día siguiente hacen la contraria. Un día nos dicen que Osakidetza se está desmantelando porque no hay médicos y al día siguiente en Madrid en el Congreso los diputados reconocen que la falta de médicos es un problema estructural. Un día nos dicen que su modelo es el de los países socialdemócratas del norte de Europa y al día siguiente Arkaizt Rodríguez viaja a Cuba a firmar un acuerdo con el Partido Comunista Cubano", ha apuntado. AMBICIÓN Por otro lado, ha valorado el nuevo Gobierno Vasco diseñado por Imanol Pradales, destacando que el lehendakari "comienza la legislatura con el éxito de haber sido capaz de atraer al servicio público a personas con una destacada trayectoria profesional que deciden durante un tiempo aparcar su carrera profesional, sus trayectorias personales y profesionales, en muchos casos haciendo sacrificios familiares, incluso económicos, porque tienen un sentimiento de país, de querer aportar al país, de querer ofrecer con mayúsculas servicio público". También ha destacado que, entre las funciones asumidas por Lehendakaritza, se encuentre de nuevo Emakunde, lo que refleja que el lehendakari asume "un compromiso directo" con la lucha contra "la lacra" de la violencia contra las mujeres. Por otro lado, preguntado sobre si la nueva etapa es una 'enmienda' de la anterior, ha afirmado que "en absoluto" es así y ha asegurado que, en su formación, están "muy orgullosos del trabajo que ha hecho el lehendakari Urkullu y sus gobiernos durante los últimos 12 años", en los que ha tenido que "enfrentar a diversas crisis" desde la financiera, hasta la generada por la pandemia de covid-19 o la crisis de materias primas debido a la invasión de Rusia sobre Ucrania". "Y hemos salido adelante. Y el país que deja el lehendakari Urkullu, doce años después de haberlo encontrado, es un país mejor. Es un país en el que todos los indicadores demuestran que hemos mejorado", ha destacado, aunque ha admitido que "los problemas existen y hay que solucionarlos" y también hay "retos" en la actual "época de grandes transformaciones" que hay que ser capaces de abordar. En esta situación, ha subrayado, Imanol Pradales "ha demostrado tener ambición para abordar esos retos, tener un buen diagnóstico preparado" y "coger este tren".

