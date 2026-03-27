Beccacece: "Dos detalles nos quitaron la felicidad pero estoy orgulloso de este equipo"

Madrid, 27 mar (EFE).- El técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, lamentó que "dos detalles" dejase a su equipo sin la victoria contra Marruecos, pero se mostró "orgulloso" por el juego.

"El equipo mostró mucho carácter, una gran intensidad enfrentando a una selección que, por lo que ha hecho en el último mundial y en la actualidad, habla a las claras de que este equipo puede competir a este nivel", dijo en la conferencia de prensa posterior al partido.

"Dos detalles puntuales en tiros de esquina, uno que finaliza en penal y otro que termina en el gol, no nos permiten disfrutar en plenitud y la conexión con el estadio. Hicimos las cosas muy bien, pero esos detalles te quitan felicidad. Hay que valorar lo que se ha hecho. "Cuando nos pusimos en ventaja, tuvimos una ocasión clara para ponernos 2-0 con Kendry. Son esos detalles...".

Respecto a la condición física de Piero Hincapié y John Yeboah, que se retiraron lesionados, informó: "Piero está con una contractura y veremos cómo evolucionay Yeboah tiene un golpe. Yo creo que va a estar bien. El resto, cansado de la gran exigencia que mostró"

"Es un proceso, hemos tenido partidos excelentes como Colombia y Argentina. Encontrar una regularidad tan elevada no es sencillo con tanto tiempo de distancia en reunirnos...Siempre hay cosas para mejorar pero se está viendo que este equipo va progresando. Sería injusto olvidar el gran rendimiento colectivo que tuvo este equipo Estoy muy orgulloso de cómo estos chicos representan a Ecuador", agregó. EF

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