El dominicano Jean Montero cree que en días se cerrará su fichaje por el Valencia

València, 24 jun (EFE).- El escolta dominicano Jean Montero admitió que el Valencia Basket “puede ser que sea” su destino “el año que viene” y avanzó que “todavía se están afinando algunos detalles que en los próximos días estarán resueltos”.

En una entrevista con el programa Marega Deportes, Montero destacó la calidad de vida en València e insistió en que cree que el año que viene estará “por ahí dando cátedra”.

“Puede ser que sea Valencia u otro equipo, puede ser que la cantidad sea cierta o puede ser que no. Es que de dinero no me gusta hablar”, aseguró Montero preguntado por las cantidades de su próximo contrato.

El que ha sido esta campaña escolta del Morabanc Andorra fue el mejor jugador joven de la acb las dos ultimas campañas, este último año con el conjunto andorrano y el anterior curso en el Real Betis.

“Se está hablando de que el Valencia prácticamente pueda ser que sí que sea mi destino el año que viene. Todavía se están afinando algunos detalles que los próximos días ya estarán resueltos y yo creo que el año que viene ya estaremos por ahí dando cátedra”, expuso en una entrevista.

Asimismo, concluyó que cada vez que se abría un mercado de fichajes le ha preguntado a su agente “si hay posibilidad de ir” al Valencia Basket, porque es una ciudad con un buen clima y “en la que se puede vivir ‘heavy’”. EFE

1012165

crn/nhp