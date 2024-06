Compromís reclama al PSOE no jugar con la financiación y medidas de fiscalización a jueces ante el caso de Oltra

La portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó, ha demandado al PSOE que deje de usar la financiación autonómica para conseguir la investidura en Cataluña del líder del PSC, Salvador Illa, y le reclama también medidas de fiscalización de los jueces ante casos de 'lawfare', tras la reapertura de la causa contra la exdirigente de la formación Mónica Oltra. Así, ha vuelto a advertir al PSOE de que "no puede jugar" con un elemento tan serio, cuando ni siquiera tiene una propuesta encima de la mesa, y que Compromís solo puede apoyar un cambio de modelo que solvente también la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana. Durante una entrevista al programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, Micó se ha mostrado confiada en que es posible conseguir una posición común y una mayoría parlamentaria sobre financiación autonómica, donde todos los territorios tengan más recursos, si el PSOE deja de hacer una utilización "partidista". "La cuestión básica en estos momentos es que necesitamos una reforma del sistema de financiación y necesitamos que todas las comunidades, todos los territorios, tengan más capacidad de ingresos (...) Y lo que no puede hacer el PSOE es querer utilizar una cuestión tan seria para investir presidente de la Generalitat a Salvador Illa", ha apostillado. LA FINANCIACIÓN EXCEDE EL ÁMBITO DE LAS NEGOCIACIONES PARA CATALUÑA En este sentido, ha manifestado que en las negociaciones para la gobernabilidad de Cataluña el PSOE, dentro de ese marco, puede "intentar lo que quiera" pero ha criticado que sacar una cuestión que va "más allá" del autogobierno catalán como es la financiación de las comunidades, que depende sobre todo de su aprobación en el Congreso. La diputada de Compromís ha opinado que es factible una solución conjunta tanto a los problemas de financiación de Cataluña como de la Comunidad Valenciana, pero el PSOE debe primero abrir una negociación con sus socios en el Gobierno y después con los aliados del bloque de investidura. Respecto a su advertencia de retirar el apoyo al Ejecutivo si solo asume una financiación singular para Cataluña, Micó ha especificado que primero hay que ver qué propone "exactamente" Hacienda, que ha cambiado de opinión respecto a hace mes y medio cuando no veía prioritario el asunto de la financiación, para luego añadir que su misión en política es defender los intereses valencianos. "Compromís no puede dar apoyo a una solución que no pase también por solucionar nuestra cuestión (de infrafinanciación) y creo que esto lo debe entender todo el mundo", ha zanjado Micó. "PONEN LA MANO EN EL FUEGO POR OLTRA" Respecto a la apertura del proceso contra Mónica Oltra, ordenado por la Audiencia Provincial de Valenciana, por presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido a una menor tutelada, ha criticado que la exvicepresidenta autonómica y otros compañeros de su formación llevan tiempo padeciendo 'lawfare'. Tras remarcar que Compromís le brindan su apoyo total y "ponen la mano en el fuego" respecto a su inocencia, ha recriminado que el PSOE "llega un poco tarde" a la hora de alertar sobre la guerra judicial y solo se han movido cuando les han afectado directamente a ellos. Y ha lanzado a los socialistas que no solo se debe adoptar medidas de regeneración para evitar "bulos" vertidos por algunos "inframedios", sino que hay un elemento capital y es ver cómo se fiscaliza la actuación de los jueces y magistrados. "El Poder Judicial tiene que estar también dentro del espacio de fiscalización y democratización y, por tanto, en esta cuestión tenemos que ir más allá", ha demandado la portavoz de Compromís en la Cámara Baja. COLABORARÁN CON SUMAR MANTENIENDO SU INDEPENDENCIA Respecto al plano interno dentro de la coalición Sumar, Micó ha asegurado que el grupo parlamentario está bien y las relaciones entre los representantes de las distintas formaciones progresistas han sido buenas, pues son conscientes de la necesidad de que gobernar con el PSOE es "complicado" y que Sumar debe impulsar un Gobierno "valiente" que vaya más allá de lo que proponen los socialistas. En este sentido, ha destacado que están implicados con Sumar en el acuerdo de gobierno y con el grupo parlamentario, además de colaborar con el resto de fuerzas progresistas aliadas en términos de horizontalidad. Eso sí, una relación que preserva su independencia en términos orgánicos al ser un partido de arraigo territorial y estricta obediencia valenciana.

