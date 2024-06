PSPV "respeta" decisiones judiciales tras reabrirse la causa contra Oltra y confía que no habrá responsabilidad penal

El síndic socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha mostrado respeto a las decisiones judiciales tras la reapertura de la causa contra Mónica Oltra, pero ha señalado que confía en que no haya responsabilidad penal. Así se ha pronunciado este jueves Muñoz en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, después de conocerse que la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la exvicepresidenta del Consell, exconsellera de Igualdad y exportavoz con el Botànic, Mónica Oltra, y sus ex altos cargos en el departamento que dirigía, por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido, educador de un centro de acogida, a una menor tutelada. Al respecto, Muñoz ha sostenido que el PSPV "siempre" respeta las decisiones judiciales, aunque ha recordado que el informe del fiscal pedía el archivo de la causa. "Como siempre, respeto a las decisiones judiciales. Pero sí que confiamos en que esta reapertura al final acabe como acabó el informe de la Fiscalía, diciendo que todo se había hecho correctamente y que no hay responsabilidad penal", ha resaltado. Asimismo, Muñoz ha apuntado que confía en que "los tiempos de la justicia se amolden a la realidad social y, sobre todo, también a las realidades personales". "Desde el Partido Socialista, respeto, pero confianza en las instituciones, confianza en el sistema judicial, pero también confianza en las decisiones correctas", ha zanjado.

