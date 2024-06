El CEO de Masorange asegura que quieren tener la mejor red móvil de Europa

Madrid, 20 jun (EFECOM).- El consejero delegado (CEO) de Masorange (+O), fruto de la fusión de Orange y MásMóvil, Meinrad Spenger, ha apuntado que su objetivo es tener la mejor red móvil no solo de España, sino de Europa para ofrecer el mejor servicio posible a sus 37 millones de clientes.

"Queremos tener la mejor red móvil no solo de España, sino de Europa. No puede ser que en países montañosos como Austria se puede viajar en tren y pasar por túneles sin cortarse a llamada y que aquí no. Eso queremos mejorar", ha explicado Spenger en su intervención en el congreso de la patronal tecnológica DigitalES.

"Somos los únicos que ofrecemos 5G 'stand alone' (el de mayor calidad) en España, que es el que da mas prestaciones, especialmente para empresas y administraciones", ha apuntado Spenger al hablar de los servicios de la empresa y sus objetivos tras la fusión.

Además, el directivo ha indicado que la España rural continúa siendo una prioridad para ellos y ha recordado que ellos ya desplegaron fibra en pueblos de Castilla-La Mancha o de Galicia, cuando hubieran podido haber puesto el quinto cable en Madrid o Barcelona.

"Lo mismo va a ser en el 5G en las zonas rurales, es una apuesta firme, tenemos un proyecto ya en marcha, vamos a colaborar con otros operadores para tener una cobertura del 100 % de 5G en la España rural", ha remarcado.

Una vez que han pasado tres meses desde la unión de ambas compañías, Spenger ha señalado que la experiencia ha sido "muy positiva", aunque ha admitido que no es "nada fácil" juntar 8.500 personas, pero que intentan hacerlo bajo una cultura común.

En este sentido, el directivo ha recordado que esperan obtener sinergias de esta unión y que una de las maneras de conseguirlo será eliminar redes solapadas y optimizarlas, lo que les da mayor capacidad para desplegar más y tener mejor cobertura en España.

"Somos el operador con mas cobertura en fibra, con casi 30 millones de casas y oficinas, que están conectadas y podemos prestar nuestro servicios. Con este tamaño que tenemos, tenemos que ser los mas innovadores y los más pioneros", ha señalado antes de recordar que la empresa ofrece también servicios como seguros, de salud o de energía.

Respecto al segmento corporativo, Spenger ha destacado que el segmento empresa y administración pública ya es muy importante, con una facturación de más de 1.000 millones de euros, y ha señalado que crecen a un "ritmo muy elevado". EFECOM

