Page carga contra la excepcionalidad financiera de Cataluña: "un precio demasiado caro por mantener un puesto"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha vuelto a cargar este viernes contra las propuestas contempladas por el Gobierno de España en materia de financiación autonómica para dotar a Cataluña de un "tratamiento especial", y señala que sería "un precio demasiado caro por mantener un puesto". "Solo faltaría que encima toda la fiesta independentista la terminemos pagando entre todos", ha espetado García-Page, después de que este jueves la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, afirmase que Cataluña debe tener "un tratamiento especial" en el debate financiero. Durante el acto de celebración del 40 aniversario de la inauguración del servicio de hemodiálisis del Hospital Universitario de Guadalajara, el mandatario autonómico ha cuestionado la "singularidad de Cataluña", afirmando que "singulares somos todos". "No tiene nada que ver Madrid, que es una sola provincia con 7 millones de habitantes, con esta comunidad que somos cinco provincias, con 2.100.000, en donde para atender la sanidad primaria en Cuenca yo necesito como presidente 50 centros, siendo la misma población toda la provincia que Fuenlabrada, que lo hace con cinco", ha ahondado en este argumento. El mandatario castellanomanchego ha cuestionado los motivos reales de las peticiones de la Generalitat catalana, afirmando que "la gran diferencia que hay, y no es una singularidad, es una ofensa, es que aquí no gastamos ni un solo euro en tener embajadas en el extranjero". "Es una propaganda para romper España", ha añadido. García-Page ha afirmado que ya es "bastante duro es tener que pactar o tragar con la ultraderecha catalana", declarando que le ofende "cómo en este país se hace pasar a la extrema derecha catalana, es decir, a Puigdemont" como progresista, rechazando la concesión de un tratamiento especial en materia financiera. "De ninguna manera, no lo vamos a consentir", ha afirmado García-Page. "Sería un precio demasiado caro por mantener un puesto", ha sentenciado.

