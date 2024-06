Escrivá dice que no es fácil regular el problema de los bulos en redes porque "hay conflicto de derechos"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha afirmado que los bulos en redes sociales "es un elemento de preocupación extraordinaria del Gobierno porque la tendencia es la que es y algunas redes sociales, y la opacidad con la que funcionan, permite amplificar esos efectos y al final termina sobre todo impactando en los más vulnerables, las personas que tienen informaciones más sesgadas y limitadas". No obstante, ha señalado que "no es un tema fácil de regular porque hay conflicto de derechos de alguna forma que hay que armonizar". En declaraciones a los periodistas, Escrivá ha contado que hace dos semanas ha estado en Estados Unidos y allí "es una preocupación extraordinaria, sobre todo en la población hispana, que se informa mayoritariamente, porque no tiene medios alternativos, por redes sociales, donde el nivel de bulos y el nivel de noticias falsas es extraordinario". "Allí están trabajando en esa dirección y nosotros estamos trabajando dentro del Gobierno, no es un tema fácil de regular porque hay conflicto de derechos de alguna forma que hay que armonizar", ha afirmado el ministro, que ha añadido que "lo que estamos viviendo es algo que requiere una respuesta clara". En este sentido, sobre la posibilidad de contar para esa regulación con colegios profesionales, Escrivá ha asegurado que sí, ya que "todo" lo que hace el Gobierno se hace "desde el principio de Gobierno abierto", y ha puesto como ejemplo la reforma de la Administración Pública, donde se ha "tenido un documento de consenso, más de 300 recomendaciones, inputs y propuestas que están sirviendo a la hora de desarrollar la ley de transformación de la Administración pública y de ahí han salido grupos de trabajo en los que participan toda la sociedad civil y todos los profesionales involucrados". "Esta es la forma de hacerlo, la sociedad civil y los representantes de los sectores afectados tienen que jugar un papel central en todo el proceso de formación de criterio previo que tiene que hacer un Gobierno, claro que sí", ha concluido.

