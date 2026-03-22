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Alcaraz: "La derrota contra Korda es totalmente distinta a la del año pasado"

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Miami (EE.UU.), 22 mar (EFE).- El español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, afirmó que la derrota de este domingo contra el estadounidense Sebastian Korda en el Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos) fue "totalmente diferente" a la del año pasado contra el belga David Goffin.

"Es totalmente distinta a la del año pasado. Hace un año fue un poquito más frustrante por cómo ocurrió, cómo fue todo, por cómo me sentí yo dentro de pista; tanto físicamente como mentalmente", dijo el tenista murciano.

Alcaraz cayó el año pasado en segunda ronda de Miami contra Goffin (número 55 entonces), en una derrota que él mismo afirmó que le hizo tocar fondo.

Sin embargo, señaló que este año fue diferente: "Yo venía bien preparado, me he sentido bien, creo que he jugado un buen partido y he tenido mis oportunidades", sostuvo.

Korda, número 36 del mundo, ganó hoy por 6-3, 5-7 y 6-4 a Alcaraz, y le apeó en tercera ronda de Miami.

Pese a su corta participación en el torneo, el español dijo que ha terminado "con muchas cosas positivas" que va a intentar mejorar de cara a la gira de tierra que comienza en abril.

El estadounidense jugó un partido casi perfecto que, según Alcaraz, reforzó la idea de que juega con una diana en la espalda.

"El partido de hoy verifica un poquito más lo que lo que dije en Indian Wells. Yo a este torneo ya venía preparado para ello. Sé que es una cosa que tengo que aceptar de aquí en adelante", expresó.

Y señaló que tendrá que aceptar que sus oponentes jueguen contra él "a su mejor nivel" y sintiendo "menos presión".

Sobre el partido de Korda, dijo que el estadounidense "jugó un buen partido", y se culpó de no acertar en varios puntos clave con el marcador 30-30 o 40-40.EFE

(foto)

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