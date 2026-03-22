Arbeloa no entiende la expulsión de Valverde pero agradece la explicación de Munuera

Madrid, 22 mar (EFE).- Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, se mostró disconforme con la expulsión por roja directa del uruguayo Fede Valverde, tras una entrada a Álex Baena, pero agradeció la explicación que le dio el colegiado José Luis Munuera Montero acercándose a la zona del banquillo.

"Tengo una diferente versión a la de José Luis pero le agradezco su explicación. Lo veo diferente a él pero lo importante es que hemos conseguido mantener el resultado y nos hemos llevado los tres puntos que era lo que queríamos", dijo en rueda de prensa.

El colegiado del derbi madrileño vio "fuerza excesiva" en la entrada de Fede Valverde, según desveló Arbeloa.

"Me ha dicho que era fuerza excesiva y yo no lo considero como tal. Como esa entrada hay muchas. Va abajo, sin posibilidad de hacer daño ni lesionar al rival. Es mi visión, diferente a la suya, pero le agradezco que haya venido a explicarlo aunque no cambie nada y la expulsión nos lo haya puesto muy difícil". EFE.