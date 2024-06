Feijóo dice que el triunfo del PP abre la puerta a una victoria en generales: "Hemos dado la vuelta al marcador"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que el "triunfo electoral contundente y transparente" que ha cosechado el PP este domingo en las elecciones europeas abre la puerta a una victoria en las generales que les llevará al Palacio de la Moncloa. Según ha resaltado, han dado la "vuelta al marcador". "No solamente vamos a ganar las elecciones generales, sino que vamos a gobernar después de las siguientes elecciones generales", ha proclamado Feijóo en unas declaraciones en la entrada de la sede del PP, donde se han concentrado decenas de afiliados y simpatizantes coreando 'oa, oa, oa Feijóo a La Moncloa' o 'presidente, presidente' Feijóo ha hecho estas declaraciones --en un pie de micro instalado en el hall-- después de que el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo haya ganado las elecciones al Parlamento Europeo con el 34,2% de los votos y 22 escaños, nueve más que los cosechó hace cuatro años y logrando casi un millón y medio de votos más. El PP, que saca dos escaños al PSOE y cuatro puntos, cumple así el objetivo que se había marcado de ser primera fuerza política por delante del PSOE, que había sido la fuerza ganadora hace cinco años con ocho escaños de ventaja y más de 12 puntos sobre los 'populares'. DICE QUE ESTÁN ANTE UN "NUEVO CICLO POLÍTICO" Feijóo ha afirmado que los resultados de hoy del PP "son los mejores resultados en unas elecciones europeas desde hace 25 años". "Un cuarto de siglo bien vale la pena esperar para conseguirlo", ha aseverado. El líder del PP ha afirmado que el PP "ha vuelto a ganar unas elecciones nacionales" y ha recordado que hace poco el jefe del Ejecutivo le dijo que no iban a ser "capaces de ganar" y que el PSOE "iba a volver a ganar". "Pero los españoles han dicho lo contrario", ha exclamado. "Le hemos dado la vuelta al marcador de las últimas elecciones europeas, pasando de un 20% de voto a un 34% de voto. 700.000 votos votos más que el Partido Socialista y cuatro puntos más que el PSOE. Somos el único partido nacional que ha subido el porcentaje de voto en relación con las elecciones generales últimas", ha resaltado. "EL DISCURSO DEL MIEDO NO HA FUNCIONADO" Además, Feijóo ha subrayado que "los socios del gobierno han perdido escaños y han perdido votos" y ha agregado que están "ante un nuevo ciclo político". "Estamos ante una nueva responsabilidad que la asumimos con humildad y con sentido de Estado. Es evidente que los muros han perdido y los puentes los vamos a volver a construir", ha apostillado. En este sentido, ha indicado que "el discurso del miedo no ha funcionado" y ha defendido el discurso de la "responsabilidad" y "volver a unir a los españoles". "Desde hoy asumimos la responsabilidad de buscar nuevas fórmulas, nuevos caminos y mejores soluciones para los españoles", ha apostillado. GAMARRA ESPERA QUE SÁNCHEZ SEA "CONSECUENTE", APUNTANDO A GENERALES Previamente, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado que el resultado de las elecciones europeas son una "censura de los españoles a Pedro Sánchez", quien, a su juicio, debería ser "consecuente" con el mensaje de las urnas, apuntando así a una convocatoria de elecciones generales si bien no lo ha verbalizado. Gamarra ha recalcado que Feijóo "gana sus terceras elecciones nacionales", tras las municipales y generales del 2023 mientras "Sánchez obtiene su peor resultado en unas elecciones europeas". "Los plebiscitos, como todos ustedes saben, son elecciones de sí o no. Y hoy ha habido un sí al PP, un sí al Alberto Núñez Feijóo, y un no a Pedro Sánchez y a su forma de hacer política", ha enfatizado. Además, ha recalcado que "nunca un Gobierno se había dejado nueve puntos solo en seis meses desde su toma de posesión". "La censura, por tanto, de los españoles a Pedro Sánchez ha quedado constatada hoy en las urnas y no tiene ningún precedente", ha aseverado. Gamarra ha indicado que en la campaña Sánchez "ha estado lanzando mensajes del tipo de que quería darse el gustazo de ganar a Feijóo". "Pues bien, querido Pedro, el gusto es nuestro y nos lo hemos dado nosotros en el día de hoy. En definitiva, hoy los españoles han tomado la palabra y han dado su respuesta en las urnas", ha exclamado, para añadir que los españoles han dicho "no a la corrupción" y "no a una amnistía injusta, inmoral e inconstitucional". A su entender, los españoles han dicho "sí" a la "alternativa constructiva y moderada" de Feijóo y "a pasar página a una etapa de degradación política". "Hoy apenas seis meses después de una investidura, los españoles han censurado ya a su Gobierno", ha apostillado. Al ser preguntada si el PP va a pedir que se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones generales, Gamarra ha recalcado que los españoles hoy han hablado "alto y claro" de lo que piensan de la política en general. "Y es hora de que el presidente del Gobierno sea consecuente y adopte una posición conforme a lo que hoy están diciendo los españoles", ha manifestado, apuntando a ese adelanto electoral. Además, ha añadido que "hace apenas un año, Pedro Sánchez convocó elecciones generales tras perder las municipales por 3,4 puntos". MONTSERRAT: "ES UNA VICTORIA PARA ESPAÑA" Por su parte, la candidata del PP a las europeas, Dolors Montserrat, ha señalado que el resultado es "una victoria para España". "Vamos a defender el Estado de derecho, nuestra democracia y nuestra libertad en Europa", ha prometido ante los afiliados y simpatizantes que han acudido a la sede del PP. Montserrat ha resaltado que el PP ha ganado más de 1,5 millones de votos respecto a las últimas elecciones europeas y el PSOE "ha perdido más de dos millones de votos". "Feijóo ganó las municipales, ganó las autonómicas, ganó las generales y ahora gana las europeas", ha proclamado.

