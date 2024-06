Ayuso dice que Sánchez "lleva palmando elecciones desde hace años" y que hay "motivos sobrados" para que se marche

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, es el que "lleva palmando elecciones desde hace años", que hay "motivos sobrados" para que se marche "a su casa", y ha añadido que no sabe por qué habría que cuestionar al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. "No sé por qué a partir de lunes habrá que cuestionar. En el caso del señor Feijóo, ha traído mayorías absolutas a varias comunidades autónomas. Gobernamos en 12, gobernamos el Senado...", ha respondido la presidenta a los periodistas que le han preguntado por las perspectivas 'populares' en las elecciones al Parlamento Europeo (PE) este domingo y con qué datos consideraría necesario repensar la estrategia electoral. Antes de recibir el Premio a la Trayectoria Institucional 2024 del Congreso de Deportes ISDE, Ayuso ha asegurado que las "únicas que le han salido medio bien" a Sánchez fueron las catalanas y "están abiertas en canal". Ha planteado que si los futuros de cada partido se deciden "sumando elecciones" el líder de los socialistas debería "haberse ido a su casa hace mucho". "Hay motivos sobrados, otros muchos, de peso, por los que tendría que haberlo hecho. Teniendo en cuenta que la Fiscalía Europea, que no creo que sea facha, o también es facha, también está sobre las investigaciones por graves supuestos delitos de su entorno directo", ha expuesto la mandataria autonómica. Asimismo, ha cargado contra la "alianza con Vox" para "tirar abajo" los presupuestos municipales en el Ayuntamiento de Sevilla para "complicar la gobernabilidad" de uno de los consistorios "más importantes de España". Considera que en esta recta final de la carrera al 9J se ve "que todo vale". Ayuso ha afeado que en esta campaña se haya "hablado de cualquier cuestión" y que la "única" candidata que está "sobre lo importante" es la cabeza de lista del PP, Dolors Montserrat, que remarcaba que el 700% de la regulación del día a día de los españoles emana del Parlamento Europeo. "Hay que hablar también de todo lo que supone tener un PP y un país fuerte en Europa, es lo que también debería centrar la campaña", ha zanjado la presidenta de la Comunidad de Madrid

