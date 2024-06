Sánchez defiende que España se sume a la denuncia por genocidio contra Israel ante su negativa a parar la guerra

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido la decisión de su Gobierno de sumarse a la denuncia presentada por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por presunto genocidio por la negativa de Tel Aviv a detener la guerra y con el objetivo de parar las operaciones militares en Oriente Próximo. "Ante el incumplimiento del gobierno de Netanyahu, de la petición del Tribunal Internacional de Justicia para detener la guerra y en apoyo al respecto al derecho internacional de Naciones Unidas, intervenimos en el procedimiento iniciado por el país de Sudáfrica, porque es urgente que todos y todas apoyemos al Tribunal para que se cumplan las medidas cautelares para detener cualquier operación militar", ha justificado Sánchez durante su intervención en la Asamblea de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Además, señala que es "urgente" fortalecer Naciones Unidas apoyado el papel que juega el tribunal como máximo órgano judicial de un sistema internacional basado en reglas. "No les quepa duda de que España se va a mantener del lado correcto de la historia", ha apuntado. ALBARES LO ANUNCIÓ ESTE JUEVES El jefe del Ejecutivo ha hecho esta declaraciones después de que este mismo jueves el ministro de Exteriores, José Manuel Albares anunciara que España se suma a la denuncia presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. Albares anunció esta decisión en una rueda de prensa convocada de forma urgente a primera hora de la mañana y explicó que el Gobierno lleva valorando esta cuestión "muchas semanas". Además, dijo que el Gobierno decidió dar este paso tras los acontecimientos en los últimos día en los que han visto que las medidas cautelares del Tribunal Internacional de Justicia "se orillan completamente y están muy lejos de cumplirse" De este modo el ministro hacía referencia al hecho de que Israel no ha frenado su ofensiva contra Rafá como le había exigido la corte, incidiendo en que las medidas cautelares "son de obligado cumplimiento para todas las partes". 27 MUERTOS EN UNA ESCUELA EN GAZA En la misma línea, Sánchez ha lamentado que este jueves han conocido el ataque a una escuela en Gaza que ha costado la vida al menos de 27 personas, que se suman a la "insoportable cifra de 36.000 víctima gazatíes desde el comienzo del ataque "del primer ministro Netanyahu", según ha expresado. Además ha subrayado que, según Naciones Unidas, el 90% de los niños en Gaza sufren desnutrición y miles de palestinos han perdido su hogar tras la "destrucción masiva" de sus viviendas. No obstante, Sánchez ha reiterado su condena absoluta a los atentados de Hamas que tuvieron lugar el pasado 7 de octubre y ha vuelto a exigir la liberación "inmediata e incondicional" de todos los rehenes.

