Gamarra: "Cada vez que la corrupción acorrala a Sánchez, se usa la política exterior para lanzarle un salvavidas"

La secretaria del PP, Cuca Gamarra, ha señalado este jueves que es "lamentable" que los españoles tengan que ver y vivir cómo el Gobierno de España "está utilizando la política exterior como un instrumento electoralista y en beneficio de Pedro Sánchez y cómo cada vez que la corrupción acorrala a Sánchez, se utiliza la política exterior para intentar lanzarle un salvavidas". Gamarra ha realizado estas declaraciones ante los medios durante un acto electoral que ha celebrado en Castellón al preguntarle por el anuncio del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, respecto a que España se va a sumar a la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra Israel por presunta violación de la Convención contra el Genocidio por su ofensiva militar en Gaza tras el ataque terrorista de Hamás del pasado 7 de octubre. La dirigente del PP, que ha subrayado respecto al anuncio de Albares que "el PP respeta y confía en la independencia de los jueces y los fiscales también en el ámbito internacional", ha advertido a los socialista que "no va a haber cortina de humo que pueda tapar la corrupción que día tras día está creciendo en el entorno del PSOE". "Hoy Pedro Sánchez convive mañana, tarde y noche con la corrupción en su propia casa", ha añadido. "Ya nos gustaría a los españoles que el respeto que le tiene el Gobierno a los jueces internacionales se lo tuviera a los jueces nacionales", ha señalado la dirigente del PP, quien ha recordado que el CGPJ "ha tenido que convocar de urgencia una reunión el próximo lunes ante los ataques que está recibiendo del Gobierno de España". "Es inadmisible que desde el Gobierno no solo no se proteja la separación de poderes, sino que mañana, tarde y noche se ataque a los jueces en nuestro país cuando lo único que hacen es investigar y aplicar las leyes a todos por igual, porque ni Sánchez ni su mujer están por encima de la ley", ha explicado Por tanto, Gamarra ha pedido al Gobierno que "el mismo respeto que tiene a los jueces internacionales se lo tenga a los jueces nacionales", y "como no se lo tiene" -ha dicho- "tiene que tener una respuesta en las urnas con un voto al PP para que tengan una censura estos ataques el próximo domingo".

