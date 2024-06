El Parlamento balear aprueba que los menores de edad puedan asistir a corridas de toros

El Parlament ha aprobado modificar la ley de regulación de las corridas de toros para permitir la entrada de menores de edad a los festejos taurinos. En el pleno de la Cámara de este martes se ha aprobado, con 29 votos a favor de PP y Vox, 17 en contra de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto y una abstención, una proposición de ley de Vox para modificar la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Baleares. En concreto, Vox plantea la modificación del artículo 12 de la Ley, que establece la prohibición de que los menores vayan a espectáculos taurinos y la obligación de instalar dentro y fuera de la plaza de toros y en un lugar visible un cartel que advierta de que el espectáculo puede herir la sensibilidad de los espectadores. Con la modificación aprobada, se mantiene la segunda parte del artículo que hace referencia a la instalación de un cartel y se elimina la prohibición a menores. La diputada de Vox María José Verdú, encargada de defender la proposición de ley, ha señalado que con esta modificación se da cumplimiento a un punto de los acuerdos de investidura con el PP y que refleja "el compromiso libertad elección cultural de los padres". En esta línea, ha subrayado que la tauromaquia "una de las expresiones culturales más antiguas", así como una industria que "sustenta a miles de familias y dinamiza las economías locales". Verdú ha asegurado que la modificación del artículo "no busca imponer, sino ofrecer que los padres, y no el Estado, tengan la libertad de elegir". Además, ha dicho que la modificación "refuerza los derechos y libertades" de los ciudadanos de Baleares. "Los menores de 18 años no pueden ver restringido su acceso a un espectáculo considerado y protegido como patrimonio cultural que repercute positivamente en su formación y participación de la riqueza cultural de nuestro país", han defendido los de Vox. Según la diputada, que el PP apoye esta propuesta es "negociar y llegar a acuerdos". Así, ha agradecido el apoyo de los 'populares' a la modificación de la Ley y ha subrayado que la propuesta "tiene el apoyo de la ciudadanía". El PP ha apoyado la modificación apelando a la "libertad". La diputada 'popular' Cristina Gil ha señalado que la tauromaquia es parte del patrimonio histórico y cultural y, en relación con los menores, ha defendido que "quien tiene que decidir son los padres y no el Estado". Asimismo, ha arremetido contra el PSOE y Unidas Podemos por mostrarse contrarios a la proposición pero votar a favor de la Ley de bienestar animal estatal que deja fuera a los animales de espectáculos taurinos. En esta línea, ha considerado que los grupos de la izquierda tienen un "planteamiento retrogrado" en relación con la infancia y la juventud". "No permitir el acceso de los menores a los toros es infantilizarlos y recaer en un paternalismo que hoy por hoy no tiene ningún sentido", ha subrayado. LA OPOSICIÓN CRITICA QUE EL PP "CLAUDICA ANTE VOX" Los grupos de la oposición se han mostrado contrarios a la iniciativa, considerando que se trata de una "obsesión" de Vox ante la que el PP "claudica" y que se "desprotegen" los derechos de los menores. "El PP claudica ante la ultraderecha para gobernar la comunidad", ha apuntado la diputada del PSIB Silvia Cano, remarcando que se ha "sacrificado la protección de la infancia". "Es un peaje", ha dicho la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez. Igualmente, la socialista ha considerado que la proposición de ley es "una enmienda a la totalidad" al consenso que había en Baleares sobre la protección especial de los menores. Asimismo, ha ha asegurado que el PSIB "respeta la libertad ideológica" de los padres pero cuestiona que "la libertad de las familias esté por encima de los derechos de los menores". En esta línea, la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió ha insistido en que la libertad "tiene límites", que son los derechos de los niños. Carrió ha criticado el voto a favor del PP, recordando que firmó el Pacto para la protección de la infancia y advirtiendo que si se vulnera lo denunciarán. "¿Funcionaremos siempre con el digo una cosa y luego hago otra?", ha espetado la ecosoberanista al PP, criticando que en temas de lengua, violencia de genero, educación y turismo, los 'populares' "pregonan un discurso que luego no practican". "Esta es una demostración más", ha concluido. Igualmente, la diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha criticado que la proposición de ley es "una obsesión de Vox" que el PP "permite que se lleve a cabo". "Los toros no educan", ha subrayado Gomila. También ha hecho referencia al Pacto para la infancia y ha cuestionado si el PP "sigue comprometido". La formación menorquinista ha solicitado a la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA) la elaboración de un informe sobre el impacto que puede suponer la modificación sobre los derechos de los menores de las Islas. Durante el debate, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha insistido en que "la tauromaquia es violencia" y ha hecho referencia a los derechos de bienestar animal y a la igualdad de derechos entre animales. En cuanto al cartel que se debe instalar en la plaza de toros, Gómez ha indicado que es para adultos, puesto que "un niño no tiene ni idea de que es herir la sensibilidad".

