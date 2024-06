Óscar Puente dice que Dolors Montserrat está desaparecida porque el PP "no confía" en ella

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha asegurado que la candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, está desaparecida y su partido "la esconde" porque no confían en ella. Lo ha dicho compartiendo en redes sociales un montaje con la foto de la cabeza de lista 'popular' dentro de un cartel de la asociación SOS Desaparecidos. "Si eliges a alguien para que encabece una lista, se supone que es lo mejor que tienes. Si a la mejor persona que tienes la escondes, mucho no confías en ella. Y si no confías en ella y aún así la pones porque es lo mejor que tienes, ¡cómo será el resto!", ha ironizado el ministro en un mensaje en la red social X. El 'tuit' viene acompañado de un cartel la asociación SOS Desaparecidos en la que aparece la foto de Montserrat y los títulos "Desaparecido", "Missing" y "Urgente". Le acompaña el nombre de la política catalana y la siguiente advertencia: "Desaparece el tercer día de campaña electoral para las elecciones al Parlamento Europeo tras un debate con Teresa Ribera". Al mensaje ha respondido la propia asociación SOS Desaparecidos, que ha recordado al titular de Transportes que detrás de este formato de alerta por desaparición "hay historias tristes y dramáticas", reprochándole que difunda un cartel falso "para hacer crítica política, si a esto se le puede llamar así". Por este motivo, la organización ha pedido a Puente "un ejercicio de solidaridad" y que difunda este lunes una imagen real con una persona desaparecida de verdad.

