Sánchez llama a concentrar el voto en el PSOE y alerta de que apoyar a PP o a Vox es lo mismo porque pactarán

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha hecho un llamamiento a concentrar el voto en el Partido Socialista en las elecciones europeas del 9 de junio para vencer a lo que denomina como "internacional ultraderechista" en la que ubica a PP y Vox y alerta de que apoyar a los de Alberto Núñez Feijóo es igual que optar por la formación de Santiago Abascal porque al final ambos partidos terminarán pactando. En un mitin de campaña en Los Alcázares (Murcia) ante 1.500 personas según datos facilitados por la dirección nacional del partido, Sánchez ha vuelto a mostrarse convencido de que ganarán los comicios europeos "en votos y en escaños, a pesar de que la mayoría de encuestas les sitúan por detrás del PP. "Vamos a ganar a esta internacional ultraderechista, maleducada, malhumorada y malencarada. Con alegría, con optimismo y pensando en el futuro, que lo merece Murcia y lo merece España", ha enfatizado, al tiempo que ha pedido concentrar el voto en el PSOE y se ha dirigido a la gente que vota socialista, que es progresista o que es europeísta "pero no tiene una afiliación marcada y va cambiando su voto" en función de cada elección. Sánchez da por hecho que PP y Vox y sus partidos homólogos en el resto de Europa pactarán después de las elecciones "como hicieron en Murcia y en cada una de las ciudades y comunidades autónomas donde han sumado", ha reprochado. Y ahora quieren "exportar ese modelo de entendimiento con el Vox europeo", apunta. En la misma línea, advierte de que todos los votos de la derecha acabarán "en el saco de Abascal" porque, según subraya, "votar al Partido Popular vale lo mismo que votar a Vox. ACUSA A PP Y VOX DE OPONERSE A LOS FONDOS EUROPEOS Por otro lado, Sánchez ha acusado a Feijóo de oponerse a los fondos europeos, después de unas declaraciones del líder del PP en las que ponía en cuestión que Sánchez presumiese de haberlos conseguido y señalaba que eran 700.000 millones de euros de "deuda" que asumían los europeos. "Aquellos como el Partido Popular y como Vox que se oponen a los fondos de recuperación que nos están permitiendo reindustrializar en verde nuestro país, recuperar parajes como el Mar Menor, crear empleo y crecer económicamente en un contexto geopolítico tan difícil, yo no sé, yo no sé con quién van, pero desde luego no van con España, porque no se alegran de los éxitos de España que hemos alcanzado", ha recriminado. Por tanto, insiste en que esa "internacional ultraderechista" se presenta con dos siglas, las de PP y Vox y la única opción para frenarles en las urnas es optar por el PSOE, en el que ha pedido concentrar el voto. RESPUESTA ANTISOCIAL Además, el líder socialista ha alertado de que en los comicios europeos se decide que vuelva a haber una respuesta "antisocial" a la crisis como a su juicio ocurrió en el año 2010, "a base de recortes del Estado de Bienestar" y privatizaciones de servicios públicos o la "respuesta social" ante la crisis del covid y la guerra de Ucrania. Sánchez señala que en los años "terribles y oscuros" a partir de 2010 se rescataban bancos mientras se dejaba caer a los trabajadores y a las familias y "Europa se tambaleó". "Imaginaos si el próximo 9 de junio vuelven los hombres de negro con sus tijeras, unidos a los de la motosierra", ha advertido en referencia al presidente argentino, Javier Milei. "Eso es lo que nos estamos jugando" en las elecciones, apunta. AGRADECE EL APOYO A ÉL Y A SU MUJER Por otro lado, Sánchez se ha dirigido al secretario general del PSOE de Murcia, Pepe Vélez, que también ha intervenido en el acto y ha expresado su apoyo a Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez, que se encuentra investigada en un juzgado de Madrid por un presunto caso de corrupción. "Te agradezco mucho Pepe que me digas de que estás conmigo porque van listos, vamos a gobernar tres años más y luego les vamos a volver a ganar las elecciones generales en 2027 a la oposición, la derecha y la ultraderecha pero ese tiempo llegará", ha señalado. ESPAÑA, LA TAYLOR SWIFT DE LAS ECONOMÍAS EUROPEAS Finalmente, Sánchez ha enfatizado la buena marcha que lleva el país, que a su juicio ni se rompe ni se hunde, y ha señalado se está creando más empleo que nunca. "Si España es la Taylor Swift de las economías europeas", ha afirmado en referencia a la popular cantante estadounidense que ha celebrado dos conciertos multitudinarios en Madrid esta semana.

