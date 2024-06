Montserrat, ante Von der Leyen: "¿Se imaginan al canciller alemán pactando la gobernabilidad con un prófugo?"

La candidata del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, ha pedido este sábado a Europa que "escuche" el "grito de millones de españoles" que dicen 'no' a la ley de amnistía que ha impulsado el Gobierno de Pedro Sánchez con sus socios y ha reclamado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una "defensa firme" del Estado de Derecho. "¿Se imaginan a un primer ministro alemán pactando la gobernabilidad de Alemania con un prófugo de la Justicia que atentó contra la democracia y tiene turbios vínculos con Putin? ¿Se imaginan al presidente de Francia pactando la gobernabilidad con un prófugo en un país fuera de la UE a cambio de una amnistía que fulmina la separación de poderes?", ha preguntado, para asegurar que esto "está pasando en España con Sánchez y es una humillación para la democracia y los valores europeos". Así se ha pronunciado en la tradicional romería de O Pino (A Coruña), una comida-mitin en la que han intervenido también la presidenta de la Comisión Europea, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el presidente provincial de A Coruña, Diego Calvo. "LA AMNISTÍA ES LA CONDENA DE EUROPA Y EL PP NO CALLARÁ" A una semana de las elecciones europeas, Montserrat ha señalado que España no aguanta "tanta irresponsabilidad, inestabilidad e impunidad frente a la ley" y se ha comprometido a dar "todas las batallas" porque el PP "no va a defraudar a los españoles". "Escucha Europa el grito de millones de españoles que dicen 'no' a una amnistía que acaba con la igualdad ante la ley, la independencia judicial y la separación de poderes. Una amnistía que crea ciudadanos de primera y de segunda. Escucha Europa el clamor de las calles de España, una nación que defiende con orgullo su libertad y democracia. La amnistía es la condena de Europa y el PP no callará", ha garantizado, para pedir a Von der Leyen "un compromiso sincero con España" y "tomar nota" de estas peticiones. Montserrat ha dicho que ella cree en una Europa de "ciudadanos libres e iguales", con "un Estado de derecho inquebrantable y una democracia plena". "Y confío en una Europa que no abandone a un país de la Unión cuando su democracia se tambalea. Europa no es inmortal, como tampoco es inmortal la España constitucional. Debemos defenderlas", ha advertido. AVISA QUE EL MUNDO RURAL "NO PUEDE MÁS" Después se ha referido a la agricultura, la ganadería y la pesca y ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea que el mundo rural "no puede más" porque "la burocracia les asfixia, La competencia desleal les golpea Y la criminalización de su trabajo les arruina". "Vamos a ser la voz de todos los que madrugan para cuidar sus campos y de todos esos pescadores que salen a faenar meses lejos de sus familias", ha manifestado la candidata del PP al Parlamento Europeo. Montserrat ha recalcado que el 9 de junio "no solo está en juego el futuro de Europa, sino también el futuro de España" y ha destacado que en los últimos años se ha respondido a multitud de desafíos en Europa "desde la unidad", en alusión al Brexit, la pandemia, la guerra en Ucrania o la inflación. Por eso, ha insistido en que "Europa es la solución". Finalmente, ha pedido apoyo para el PP ante las elecciones del próximo domingo, subrayando que no son "una moda pasajera" sino un partido que "nace de los fundadores de la UE". "No somos un movimiento populista, somos europeístas y reformistas. No somos nacionalismo excluyente y totalitario, somos la voz de la unidad y la concordia entre españoles", ha finalizado.

Compartir nota: Guardar Nuevo