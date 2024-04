Andueza insta a llenar las urnas "con el puño y la rosa" para que gane la pluralidad y no los proyectos identitarios

El candidato a lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha realizado este viernes un llamamiento a llenar el domingo las urnas "con el puño y la rosa" para que en Euskadi gane "la pluralidad y las políticas sociales", y no los "proyectos identitarios" que solo "dividen". Además, ha afirmado que "Euskadi necesita volver a ser socialista" y ha pedido el voto de los "decepcionados" con el PNV, con Podemos y con Sumar. Andueza ha hecho este emplazamiento a la movilización de los votantes a favor de los socialistas vascos en el mitin con el que ha puesto fin a la campaña a las elecciones al Parlamento vasco, en el que también ha participado el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez. Tras agradecer que Sánchez acompañe a los candidatos del PSE-EE este "broche de oro de esta gran campaña electoral", el aspirante a la Lehendakaritza se ha mostrado convencido de que el domingo van a "dar la sorpresa" con "un magnífico resultado". "Porque nos hemos volcado, nos hemos pateado Euskadi de arriba abajo, nos hemos desgañitado en mítines, repartos y entrevistas. Hasta el domingo a la noche no sabremos los resultados, pero hay algo en lo que ya hemos ganado, y es que la mejor campaña ha sido la nuestra, la de las propuestas, las sonrisas y la ilusión", ha añadido. El líder de los socialistas vascos ha afirmado que, "mientras el resto se escondían, rechazaban debates y ocultaban su agenda", ellos han ido "de frente, a pecho descubierto, a la cara a la ciudadanía". "Si ha habido un partido en campaña, si ha habido un partido que ha hablado de los problemas reales de la gente, ese ha sido el PSE. Y sólo por eso ha merecido la pena este viaje, por eso estoy convencido que este domingo van a cambiar las cosas en este país. Vamos a sacar un resultado espectacular y vamos a decidir el futuro de Euskadi", ha apuntado. Eneko Andueza ha insistido en que el domingo los vascos se juegan el futuro, y ha considerado que tienen tres posibilidades: "conformarse con lo que tenemos, seguir en la autocomplacencia, en el 'hemos sido'; volver hacia atrás, encerrarnos en nosotros mismos, aislarnos; o progresar, mejorar, incluir y convivir". "Esa es la oferta socialista, es la propuesta que estamos haciendo a la gente. Y no tengo ninguna duda que lo que necesita Euskadi, lo que necesitan los vascos y las vascas, que es más socialismo", ha manifestado. ESTABILIDAD Tras remarcar que Euskadi "necesita estabilidad, políticas sociales centradas en las personas, un Gobierno que sepa gestionar ante los enormes retos que se echan encima, crecer económicamente, pero también con cohesión social, sin dejar a nadie atrás", ha subrayado que se debe "sacar el máximo rendimiento a la enorme capacidad" que ofrece el Estatuto de Gernika con todas las transferencias de las que ya dispone la Comunidad Autónoma Vasca. También ha destacado "la necesidad de convivencia, justicia, igualdad, solidaridad, cooperación, construir puentes y no frentes". "El PSE-EE es el único que ofrece todo eso, porque este país sólo ha funcionado" cuando los socialistas hemos estado en los gobiernos", ha indicado. Según ha subrayado, si no forman parte de los Ejecutivos, "no hay pluralidad, no hay políticas sociales, hay proyectos identitarios y proyectos que dividen". "Con el Partido Socialista en el Gobierno, hay pluralidad, hay respeto al diferente, hay diálogo, hay consenso, hay políticas sociales, hay progreso, hay diversidad, hay soluciones a los problemas reales de la ciudadanía y hay un gobierno para todos los vascos y vascas", ha aseverado. Andueza ha advertido de que, "para saber lo que necesita Euskadi, hace falta entender" que este es "un país plural, y sobre todo, hay que saber gobernar, y unos se han visto desbordados esta pasada legislatura (el PNV), y otros dejaron Gipuzkoa hecha un trapo cuando tuvieron la oportunidad de gobernar (EH Bildu)". "Por eso, lo que necesita Euskadi, es más PSE-EE", ha precisado. SIN PERDER EL TIEMPO El candidato a lehendakari del PSE-EE ha avisado de que "Euskadi no está para perder el tiempo" y, por eso, los socialistas "no van a hacérselo perder a nadie". "Si algo hemos demostrado en esta campaña es que tenemos proyecto, medidas concretas, que queremos una Euskadi en la que su Gobierno esté a lo que tiene que estar: a ocuparse de la sanidad, de la vivienda, de la educación, de los cuidados, de la industria, de la juventud y de nuestros mayores, del comercio, de la seguridad, del transporte, del empleo, de la emergencia climática, de la I+D+i, de la igualdad y de la diversidad", ha señalado. En su opinión, esa es "la gran diferencia" del Partido Socialista, que se dedica "a buscar soluciones para los problemas reales de toda la ciudadanía vasca". "Por eso, somos la alternativa de verdad en estas elecciones. Por eso, cuanta más fuerza tenga el PSE-EE, mejor le irá a Euskadi. Por eso, cuantos más escaños tengamos, mejor les irá a los vascos y vascas", ha asegurado. Para Eneko Andueza, la Comunidad Autónoma Vasca "necesita todo lo que ofrece el PSE-EE". "Euskadi necesita volver a ser socialista y, para hacer frente a ese reto, necesitamos vuestros votos. Por eso me dirijo a todos, a los que saben que van a votar pero aún no han decidido a quién: si quieres que Euskadi avance, si quieres avanzar tú, vota al PSE-EE", ha instado. También ha pedido su apoyo a los que hicieron "posible que el Partido Socialista fuera el más votado en las pasadas elecciones generales", porque "los problemas a los que se enfrenta la sociedad no han cambiado, solo los actores". El líder del PSE-EE ha reclamado el voto a los electores de PNV "que están decepcionados con su gestión y que no quieren aventuras independentistas", así como a los votantes de izquierdas "que están hartos de ver cómo Sumar y Podemos se dedican más a sus disputas internas que a apoyar políticas progresistas". Tampoco se ha querido olvidar a los votantes socialistas, a quienes ha emplazado a no quedarse en casa. "Acordaos de todos esos viejos socialistas que nos enseñaron que desde la humildad de la persona y la grandeza de nuestras ideas, podemos hacer cosas maravillosas; de esos viejos socialistas que se ponían sus mejores ropas para ir a votar, porque sabían que ese voto lo valía todo para tener una vida mejor", ha mantenido. Además, ha querido acordarse de "esos socialistas que dieron hasta la vida por construir esta Euskadi que está escrita, capítulo a capítulo, en los callos de nuestras manos". "Tenedlo muy claro: el Partido Socialista va a ser imprescindible, va a ser quien decida la composición del Gobierno Vasco y, lo más importante, las políticas que este va a aplicar. Así que el próximo domingo, llenad las urnas de papeletas con el puño y la rosa. Vamos a hacer todas y todos juntos una Euskadi socialista", ha enfatizado. Para terminar, ha proclamado que el PSE-EE es "la izquierda útil, la izquierda verdadera, la izquierda fiable, la que ofrece estabilidad, la que trabaja por las personas y el único voto posible". "Vota al que decide", ha concluido.