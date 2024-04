Puigdemont celebra las conclusiones de Szpunar: Si se confirman "habrá muchas lecciones a sacar"

El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, ha celebrado que el Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Maciej Szpunar le respalde en sus conclusiones respecto al recurso contra la decisión del Parlamento Europeo de no reconocerle como eurodiputado a él ni al exconseller Toni Comín: "Si se acaban confirmando, habrá muchas lecciones a sacar". En un comunicado en 'X' de este jueves recogido por Europa Press, ha valorado que, si bien la opinión de Szpunar no es vinculante y que habrá que esperar a la sentencia, sus conclusiones "están bien fundamentadas y cargadas de razones jurídicas de mucho peso". Por ello, ha señalado que si se confirman, "alguien tendrá que dar explicaciones por haber violado derechos fundamentales de los electores europeos" al hacer un uso partidista del Parlamento Europeo, textualmente. El dictament de Szpunar contradice una sentencia previa en primera instancia de julio de 2022, cuando el Tribunal General de la UE consideró inadmisible el recurso de Puigdemont y Comín al considerar que el entonces presidente de la Eurocámara se limitó a tomar nota de la situación jurídica de los dos políticos independentistas, cuyos nombres no figuraban en la lista de eurodiputados electos notificada por la Junta Electoral Central. Puigdemont también ha sostenido que hace falta confrontar de forma inteligente y defender los derechos fundamentales "por muy poderoso que sea el adversario", y ha afirmado que pese a enfrentarse al Estado y a sus aliados, así como al PE, ello nunca les ha disuadido de que tenían razón, textualmente.