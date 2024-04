PNV reivindica "más y mejor autogobierno" y Bildu "más soberanía" mientras PSE rechaza su objetivo de "independencia"

El PNV ha reivindicado en un debate electoral "más y mejor autogobierno" y EH Bildu "más soberanía, mientras que el PSE-EE ha rechazado el objetivo de independencia que "une" a estas dos fuerzas políticas y ha defendido un nuevo Estatuto, al igual que Elkarrekin Podemos y Sumar. Por su parte, el PP ha pedido que se deje de utilizar el autogobierno para "dividir". Estas manifestaciones se han realizado en el marco del debate electoral que RTVE ha celebrado entre los principales candidatos y representantes a las elecciones vascas. En él han participado el cabeza de lista del PNV por Álava, Joseba Díez Antxustegi; la representante de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena Ibañez; el líder del PSE-EE, Eneko Andueza; el cabeza de lista de Elkarrekin Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde; el candidato del PP, Javier de Andrés; la representante de Vox por Álava, Amaia Martínez; y la candidata de Sumar Mugimendua a la Lehendakaritza, Alba García. En el bloque referido a autogobierno, el cabeza de lista del PNV por Álava ha afirmado que su partido tiene un "modelo basado en el reconocimiento de la singularidad del autogobierno, en el reconocimiento de la pluralidad vasca y que establece relaciones bilaterales con el Estado". Según ha defendido, van a ser necesarios los acuerdos porque la sociedad vasca es una "sociedad plural". Asimismo, ha indicado que tienen un compromiso que "es el cumplimiento íntegro" del Estatuto de Gernika, incluida la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, ya que ha defendido que, si se gestionan en Euskadi las pensiones, "estarán más garantizadas". A su juicio, hay un reto que es "alcanzar un nuevo pacto estatutario sobre la base de ampliar los consensos" para "tener más y mejor autogobierno". Por su parte, la cabeza de lista de EH Bildu por Gipuzkoa, Nerea Kortajarena, ha asegurado que el momento actual requiere de "más soberanía, más capacidad de decisión" y más herramientas "para poder decidir el futuro". El candidato a Lehendakari del PSE-EE, Eneko Andueza, ha manifestado que, "desde luego", hace falta "reformar el Estatuto" porque, junto al de Galicia es el único que no se renovado, pero ha asegurado que, si no se ha renovado, ha sido "por culpa" del PNV y de EH Bildu, que siempre "priman la soberanía, la independencia y al derecho a la autodeterminación, a consolidar los derechos, a blindarlos en un nuevo estatuto de autonomía". Andueza ha señalado que ese nuevo Estatuto tiene que abrir "un nuevo futuro a Euskadi", consolidando la convivencia de un País Vasco "en paz y en libertad", en la que "se respete la pluralidad y al diferente". "Y desde luego, que se sienten en unas bases de convivencia que tampoco se olviden nunca de la memoria y de todo ese pasado que a algunos todavía les queda por recordar", ha añadido. A su juicio, "la independencia nunca puede ser una solución" y siempre "va a ser un problema" porque Euskadi es "un territorio plural, diverso" y van a ser precisos "grandes acuerdos para seguir progresando", uno de ellos el de la renovación del Estatuto de Gernika. "Desde luego, el PSE-EE tiene muy claro que siempre va a estar en la clave de la pluralidad, la estabilidad y del buen gobierno para sacar este país adelante. Nunca en ningún tipo de aventura que nos lleva al fracaso y desde luego a la ruina de este país", ha advertido. "DIVIDIR Y FRACCIONAR" El candidato del PP Javier de Andrés ha criticado que se haya utilizado el autogobierno "para dividir y fraccionar el País Vasco en relación al resto de España" en un proyecto de construcción nacional "que consiste en elevar muros". A su juicio, se debe utilizar el Concierto y todo el autogobierno para "crecer y mejorar", algo que no ha pasado porque Euskadi ha perdido "peso económico, social y demográfico". Por su parte, el cabeza de lista de Elkarrekin Podemos por Álava, Juantxo López de Uralde, ha acusado al PNV de utilizar el autogobierno "como excusa para evitar los debates ideológicos". "Es decir, cuando algo no le gusta, como el caso de la ley de vivienda, directamente alude a las competencias", ha dicho. Según ha recordado, la coalición ha llevado al Parlamento "una y otra vez" la petición de abrir en el Parlamento la ponencia de autogobierno y "sin embargo, no se ha querido hacer". "Euskadi, junto a Galicia, son las únicas comunidades que no han cambiado el Estatuto. Sin embargo, hay un bloqueo de la ponencia, y cuando llegan las elecciones, volvemos a sacar el tema de debate", ha indicado. La candidata a lehendakari por Sumar, Alba García, ha defendido la necesidad de un nuevo estatuto para "seguir avanzando como sociedad". "El actual estatuto es un gran logro y es fruto de un momento histórico, ahora creemos que hace falta esa actualización", ha agregado. Además, ha lamentado que el actual texto "se limita a regular competencias" y "no garantiza que el autogobierno tenga como fin último mejorar la vida de las vascas y de los vascos". "No aborda ni la cuestión climática ni la cuestión de reto vital en nuestros días. Estamos de acuerdo en que hay que actualizar este Estatuto", ha dicho. Por su parte, la candidata de Vox ha denunciado que PNV, Bildu y PSOE comparten proyecto "contra los vascos, comparten proyecto contra España". "Su proyecto es atacar la prosperidad económica, la seguridad de los vascos, la libertad educativa y el futuro de nuestros jóvenes, nuestras familias y nuestras empresas, pero el País Vasco es mucho más que estos partidos, porque el futuro de nuestra tierra no les pertenece", ha agregado.