Planas ve "lamentable" que PP y Vox utilicen el Senado como "un elemento de rechazo institucional" a la amnistía

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ve "lamentable" que PP y Vox quieran utilizar el Senado como "un elemento de rechazo institucional" a la Ley de Amnistía, sobre la que se debate este lunes en la Comisión General de Comunidades Autónomas de la Cámara Alta con la presencia de seis barones autonómicos del Partido Popular y del presidente catalán, Pere Aragonès. "Me da la impresión de que el Partido Popular y Vox quieren utilizar al Senado como un elemento de rechazo institucional, lo cual es bastante lamentable", ha dicho el dirigente socialista en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, indicando que la Comisión de Comunidades Autónomas "no es el medio" para plantear un debate sobre la medida de gracia pactada con los partidos independentistas catalanes. Después de opinar que la Ley de Amnistía "debe seguir el trámite que siguen todas las leyes" en el Congreso y en el Senado, Planas ha señalado que acudió la semana pasada a la Comisión de Agricultura de la Cámara Alta y ya pudo "percibir el ambiente" que existe "por parte de PP y Vox". "Eso no me parece desde un punto de vista institucional ni político aceptable", ha zanjado. Las declaraciones de Planas tienen lugar en el día que se celebra la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, y en el que los barones 'populares' mostrarán su rechazo a la proposición de ley de amnistía que se está tramitando actualmente en la Cámara Alta, en un foro en el que el único mandatario autonómico que defenderá esta norma será el presidente catalán, Pere Aragonès.