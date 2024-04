El Defensor del Pueblo pide poder presentar "lo antes posible" en el Congreso el informe sobre abusos en la Iglesia

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha recalcado este sábado que espera poder acudir "lo antes posible" al Congreso para presentar el informe sobre abusos sexuales en la Iglesia elaborado por la institución y que se hizo público el pasado mes de octubre. Así se ha pronunciado Gabilondo en una entrevista al programa 'Parlamento' de TVE, recogida por Europa Press, en la que ha explicado que está a la espera de que la Cámara ponga fecha a esa comparecencia para poder exponer ante sus señorías un documento que ya entregó al Congreso hace más de cinco meses. Gabilondo ha dicho desconocer por qué aún no se le ha convocado para ese trámite y ha añadido que, aunque se han presentado más denuncias después de que el Defensor culminara su estudio sobre este asunto, ha decidido no "retocar" su informe hasta no defenderlo en sede parlamentaria. "Que espero que sea pronto", ha insistido. Precisamente la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha compartido este sábado con el Papa las conclusiones del estudio llevado a cabo por el Defensor del Pueblo, en el marco de la audiencia privada que ha tenido con el Pontífice en el Vaticano. Gabilondo ha hecho hincapié en que, desde su punto de vista "lo fundamental" en este asunto son "las víctimas, la verdad y la reparación para con ellas". QUERELLA DE ABOGADOS CRISTIANOS El Defensor ha declinado opinar sobre la decisión del Tribunal Supremo de no admitir a trámite la querella que presentó contra él la Fundación Española de Abogados Cristianos por su informe sobre la pederastia en la Iglesia. Esta entidad acusaba a Gabilondo de prevaricación, malversación y delito de odio pero el Supremo ha rechazado la querella al no apreciar delito. Gabilondo ha comentado que este tipo de cosas van el cargo. "Cuando está estudiando aspectos que son polémicos, pues hay personas que se incomodan", ha comentado, antes de dejar constancia de que "los católicos han reaccionado a su informe de modos muy plurales y muy diversos" y señalar que muchos consideran que era necesario e incluso positivo para la Iglesia. En cualquier caso, ha indicado que él no se ha sentido "presionado". "En absoluto. No le digo que algunos no hayan querido presionar, igual lo han intentado, pero yo no me he sentido presionado", ha puntualizado Gabilondo.