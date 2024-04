El PP pide a Planas que consiga sacar de su "sinrazón" a la ministra Ribera y saque al lobo del LESPRE

El senador por Cantabria y portavoz de Ganadería del Grupo Popular en el Senado, Juan Carlos García, ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que consiga sacar de su "sinrazón" a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera y saque al lobo del LESPRE. El senador cántabro ha reprochado a Planas que "gracias a su connivencia el lobo ya no solo afecta a los ganaderos, sino que es un problema para los habitantes de las zonas rurales", por lo que ha vuelto a reclamar que se recupere la Directiva Hábitats donde el lobo está protegido, pero que "permite la convivencia entre los ganaderos y las personas", y se evite su "excesiva protección para que siga campando a sus anchas". Así lo ha manifestado García este jueves durante la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que se ha referido al ataque de los lobos a un rebaño de ovejas que tuvo lugar ayer en Arenas de Iguña, junto a un tanatorio; o en Covadonga (Asturias), donde también ayer un joven de 17 años se enfrentó a una manada de lobos para evitar que siguiesen matando a sus cabras y tuvo que escalar a un árbol para proteger su vida. "Los ganaderos no queremos que nos indemnicen nuestro ganado, tampoco queremos ser ganaderos para mantener al lobo. Queremos animales para surtir a la población de un alimento de calidad y a un precio justo, para que toda la población pueda acceder a una alimentación de calidad y a un precio razonable", ha trasladado García, que también es alcalde de Vega de Pas. Por su parte, la portavoz de Agricultura del PP en el Senado, Lorena Guerra, ha reclamado a Planas que "asuma su culpabilidad" porque, ha señalado, "los únicos responsables de que la gente del campo esté en la calle son él y su Gobierno". Guerra ha pedido al ministro que explique qué se va a hacer con las multas que les están llegando a los agricultores, indicando que "40 euros por hectárea es una miseria cuando hemos tenido hasta un 90% menos de producción en la última cosecha". Asimismo, el portavoz de Alimentación, el senador Antonio Luengo (PP), ha exigido al ministro que priorice la lucha contra la competencia desleal de los alimentos que provienen de terceros países a los que "no se les exige lo mismo que a nuestros agricultores". Y ha citado los motivos por los que "hoy los agricultores y ganaderos somos bastante más pobres de lo que lo éramos antes de que usted llegara": el encarecimiento de la energía eléctrica, del precio de los carburantes y de los fertilizantes, a lo que se suma los reiterados "ataques" del Gobierno al azúcar, a la carne, al vino y a otros alimentos.