PSOE-M pide el expediente urbanístico de la vivienda de la pareja de Ayuso

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha adelantado que su grupo va a solicitar el expediente urbanístico de la vivienda de la pareja de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a tenor de las últimas informaciones publicadas, y registrará una pregunta en el próximo Pleno de Chamberí "para exigir a la Junta de Distrito las medidas necesarias que hagan que la ley se cumpla". "Vamos a llegar hasta el final", se ha comprometido a preguntas de la prensa tras mostrar su apoyo a los trabajadores del área social concentrados en Cibeles. Lo hace un día después de que el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, excusara no poder aportar información sobre actividades o licencias "de particulares", para pasar a señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa porque "algo huele a podrido en Moncloa". Maroto ha replicado que ya hay dos hechos conocidos derivados de esas informaciones, en su opinión, que "ese piso se ha pagado presuntamente con fondos que ahora mismo se están investigando en la Fiscalía, fondos que son fraudulentos" y que "presuntamente no se ha cumplido con las normas urbanísticas y esto supone incumplir la ley". "Lo que le pedimos a Carabante no es tanto que dé información de un particular sino que informe a la ciudadanía porque hay madrileños que si no cumplen la ley se les sanciona y hay otros madrileños, que suelen ser los más allegados a Ayuso, que pueden incumplir la ley y no hay ningún tipo de sanción, al menos que se conozca", ha lanzado. La socialista ha subrayado la existencia de "una responsabilidad por parte del Ayuntamiento", que pasa por dar a conocer si hay o no licencia porque "presuntamente no la hay". "HAY UNA RESPONSABILIDAD POLÍTICA CLARA" También ha recordado que "ya por dos ocasiones la Junta de Distrito de Chamberí ha exigido el cese, la paralización de esa obra, algo que claramente no se ha producido porque tanto Ayuso como su pareja viven allí". "Hay una responsabilidad política clara. Siempre que hablamos de Ayuso y pedimos responsabilidades al Ayuntamiento, la respuesta está muy clara: hablemos de Koldo. Pues no, queremos hablar de Ayuso porque lo que está pasando en su entorno es contrario a la legalidad y los madrileños se merecen saber por qué hay un trato diferencial entre los allegados de Ayuso y cualquier madrileño, que cuando incumple la ley se le sanciona", se ha dirigido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida.