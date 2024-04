El PP recrimina al Gobierno que quiera llevar al TC las leyes autonómicas de Memoria que buscan "ampliar" a las víctimas

El portavoz del PP y vicesecretario de Cultura del partido, Borja Sémper, ha recriminado este lunes al Gobierno de Pedro Sánchez que quiera llevar al Tribunal Constitucional las leyes autonómicas de Memoria de Aragón, Castilla y León, y Comunidad Valenciana que, según ha dicho, lo que buscan es "ampliar" y "ensanchar" la consideración de víctimas. Tras asegurar que "por supuesto" que el régimen franquista "fue una dictadura", ha destacado que "afortunadamente" los españoles viven en "una democracia" y dejaron atrás "una época en blanco y negro". Sémper se ha pronunciado así después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, haya anunciado que el Gobierno llevará al Constitucional esas leyes autonómicas de Memoria Democrática por considerar que van contra la Ley estatal que regula esta materia. En el caso de Aragón, Torres ha señalado que ya hay una ley aprobada que vulnera el "derecho internacional" porque "retira cualquier homenaje a los hombres y mujeres de Aragón, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis o lugares de memoria" y además "retira la condena del franquismo", según ha agregado. Sobre las normas en CyL y Comunidad Valenciana, ha indicado que todavía son proposiciones de ley pero si salen adelante en los términos actuales, también irán al TC. "NO HE ENTENDIDO MUY BIEN QUÉ ES LO QUE ANUNCIA EL GOBIERNO" En una rueda de prensa en la sede del PP, Sémper ha revelado que no han dedicado "ni un minuto" a esta cuestión durante la reunión del comité de dirección del PP que ha presidido Alberto Núñez Feijóo. Además, ha dicho que tampoco "ha entendido muy bien qué es lo que anuncia el Gobierno" porque lo que ha contado en su comparecencia es que "ha encargado un informe" sobre este asunto que elevará al Consejo de Ministros. "En segundo lugar, yo entiendo que las Comunidades Autónomas, lo mismo que ha aprobado una ley, la pueden derogar. Y, en tercer lugar, me llama mucho la atención que ante el anuncio de leyes de memoria democrática que pretenden ensanchar y que pretenden ampliar la consideración de víctimas, el PSOE se niegue", ha enfatizado. En este sentido, Sémper ha insistido en que al PP le parece "muy bien" y "razonable" lo que sea "avanzar, ensanchar y llegar a más gente". "¿Es que hay alguien en este país que no quiera resarcir a ninguna víctima de ninguna injusticia? ¿Hay alguien? A mí me parecería verdaderamente sorprendente", ha apostillado. ¿CONSIDERA EL PP LA ETAPA FRANQUISTA UNA DICTADURA? Al ser preguntado después si el PP considera que la etapa franquista en España fue una dictadura o no, Sémper ha afirmado que "por supuesto que el régimen franquista fue una dictadura" y ha añadido que "afortunadamente" esa etapa fue "superada", de forma que hoy viven en democracia. "Afortunadamente vivimos en una democracia y afortunadamente dejamos atrás una época en blanco y negro y oscura que fue una dictadura", ha enfatizado Sémper, que ha recomendado al ministro Ángel Víctor Torrres "al memos tres lecturas o tres autores": Julián Marías, Manuel Chaves Nogales y Clara Campomor. "Ahí se explican también muchas cosas. Especialmente Clara Campoamor, porque Chaves Nogales seguro que lo ha leído y Julián Marías no le interesará", ha manifestado. A su entender, Clara Campoamor "es una lectura extraordinariamente interesante también para evidenciar la necesidad de resarcirnos entre todos o resarcir la historia de España". Preguntado después cómo valora que en esa ley de Memoria en CyL se evite llamar dictadura al franquismo, Sémper ha dicho desconocer el contenido de esa norma porque "todavía no se ha aporbado definitivamente". "Hágame esa pregunta y estaré encantado de responderla cuando la tramitación de la ley haya llegado a su final", ha agregado. "NO ES UNA PRIORIDAD" PARA EL PP Después de este anuncio del ministro de Política Territorial, fuentes del PP han señalado que esta problemática del franquismo no es una "prioridad" para el Partido Popular, que lo que quiere es que se hable de cuestiones de actualidad que preocupan e interesan a los ciudadanos. Además, las mismas fuentes han indicado que el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez puede hacer oposición a las CCAA del PP pero el PP nacional que dirige Feijóo hará oposición al Gobierno de PSOE y Sumar.