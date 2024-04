Andalucía saluda las "intensas lluvias" y pide "prudencia" ante los balances y seguir concienciados sobre la sequía

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha saludado este lunes las "intensas" lluvias que han caído en distintas zonas de Andalucía durante varios días, pese a que han sido durante la Semana Santa, y ha pedido "prudencia" a la espera de hacer los balances y seguir concienciados sobre el problema de la sequía. En declaraciones a los periodistas en Sevilla, Sanz ha indicado que el principal problema de Andalucía es la sequía, de manera que las lluvias de la última semana deben ser "motivo de satisfacción", a pesar de que, "lógicamente, a todos nos hubiera encantado una Semana Santa muy activa". Ha afirmado que, en cualquier caso, hay que mantener "la prudencia" y hacer los balances sobre la incidencia de las lluvias porque no en todas las zonas de Andalucía ha llovido igual. "Habrá que hacer ese balance y habrá que analizar comarca a comarca las decisiones que hay que afrontar", ha apuntado el consejero. Ha querido dejar claro que, pese a las intensas lluvias de la última semana, lógicamente, "la situación de sequía no se ha corregido" y no se pueden lanzar "las campanas al vuelo". Para Sanz, "no hay que tomar decisiones que puedan llevarnos a arrepentirnos y, por lo tanto, hay que seguir pidiendo un esfuerzo a toda la sociedad en esta materia y seguir manteniendo campañas informativas de concienciación respecto al uso del agua. Asimismo, ha considerado fundamental seguir con las inversiones en materia hidráulica: "La sequía es un problema estructural ya de Andalucía y no nos podemos permitir el lujo de que nos vuelva a coger una sequía con falta de infraestructura". Ha querido dejar claro que la Junta va a seguir con esas inversiones, como se demuestra en las reuniones semanales del Consejo de Gobierno, donde se da luz verde a obras de emergencia.