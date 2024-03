El martirio acaba (o sigue) en el Coliseum

Getafe (Madrid)/Sevilla, 29 mar (EFE).- El martirio que vive el Sevilla esta temporada con el descenso podría iniciar su final en el Coliseum, donde el equipo dirigido por Quique Sánchez Flores se verá las caras con el Getafe, que en su pelea por engancharse a Europa podría alargar las incertidumbres del conjunto andaluz.

Por segunda vez desde su salida del Getafe a final del curso pasado (jugó y ganó 1-3 en un partido de Copa del Rey), Quique Sánchez Flores regresará al Coliseum con el objetivo de dar de una vez por todas un puñetazo encima de la mesa para alejarse definitivamente de los puestos peligrosos de la tabla.

Quique, un técnico muy querido en el club madrileño, cerró su tercera etapa en el club azulón la pasada temporada cuando quedaban siete jornadas para el final. En puestos de descenso e inmerso en una mala racha de resultados, fue sustituido por José Bordalás. Ahora, casi un año después, ambos entrenadores se verán las caras.

El actual preparador del Sevilla ha vivido muchas sensaciones en el que un día fue su estadio. En el Coliseum, hace ya dos décadas, inició su carrera en los banquillos y consiguió salvar de forma holgada al Getafe en su primera campaña en Primera División. Después, regresó en 2015 y sólo estuvo en el cargo un mes y medio. Se marchó por motivos personales.

Su tercera y última etapa la inició en octubre de 2021 para sustituir a Míchel. El Getafe, colista, con un punto de 24 posibles en las primeras ocho jornadas, era carne de Segunda División. Quique apareció como un salvador que logró el milagro de la permanencia y en la temporada siguiente fue destituido por los malos resultados del equipo.

Bordalás es ahora el nuevo héroe de la afición del Getafe, pero seguro que no olvidará el trabajo de Quique. Suyo es el mérito de haber evitado el segundo descenso de la historia del Getafe, que ahora está centrado en meterse en la pelea por jugar la próxima temporada en Europa.

La empresa no es nada fácil. Hasta ocho puntos le separan de la Real Sociedad, pero la victoria frente al Girona (1-0) de la pasada jornada ha dado alas a un equipo que intentará pelear por estar lo más arriba posible una vez amarrada la permanencia.

Para intentar derrotar al Sevilla, Bordalás no podrá contar con los lesionados de larga duración Mauro Arambarri y Borja Mayoral además de Domingos Duarte, que con problemas en un hombro probablemente se perderá lo que resta de temporada.

El resto de la plantilla está disponible para el técnico alicantino, que podría alinear a un once similar al que derrotó el Girona con un centrocampista como Óscar en la punta de ataque y con muchos mediocentros en el centro del campo (Yellu, Mill, Moriba y Maksimovic) con Greenwood en un extremo.

Sin embargo, también es posible que Bordalás regrese a su esquema más habitual, en el que Jaime Mata o Juanmi Latasa podrían ser la referencia en ataque de un equipo que intentará sumar tres puntos para acercarse a la sexta y deseada plaza.

Por su parte, el Sevilla, después de dos decepciones seguidas, con el empate el en el campo de colista Almería (2-2) y la derrota ante un rival directo por la permanencia como el Celta (1-2), sigue metido de lleno en la pelea por separarse de los puestos de descenso.

El entrenador del equipo, Quique Sánchez Flores, ha tenido dos semanas para resetear y analizar lo pasado en esos partidos después de las buenas impresiones que dejaron otros como los jugados frente al Atlético de Madrid o Real Sociedad.

El técnico madrileño, además, tuvo en el partido frente al Celta un encontronazo en la zona de los banquillos del Sánchez-Pizjuaan con Youssef En-Nesyri cuando decidió sustituir al delantero marroquí, incidente al que se le ha querido restar trascendencia desde el club y del que Quique ha destacado este viernes que han quedado solucionado con un "sentido abrazo" entre ambos.

En-Nesyri se fue tras ese encuentro con su selección y no ha vuelto a la disciplina del equipo hasta este jueves, lo mismo que el centrocampista belga Dodi Lukebakio y el portero noruego Orjan Nylan, aunque parece que los tres podrían ser titulares en Getafe.

Los otros dos de la plantilla que en esta ocasión estuvieron convocados por sus selecciones fueron dos laterales derechos, Jesús Navas y el sub-21 Juanlu Sánchez, y ambos regresaron un día antes, pero el capitán del equipo no podrá jugar al tener que cumplir una sanción por acumulación de amonestaciones.

El joven canterano, por su parte, podría ocupar el puesto, aunque también es probable que el argentino Lucas Ocampos se sitúe como falso lateral derecho en una zaga de cinco jugadores que estará otra vez liderada por Sergio Ramos, quien precisamente este sábado celebrará su 38 cumpleaños.

Uno que se ha unido al grupo esta semana es el central francés Loïc Badé, recuperado de una lesión miotendinosa en el sóleo izquierdo que le hizo ser baja el pasado 17 de marzo ante el Celta, aunque Quique tendrá que valorar si le devuelve la titularidad.

Lo mismo que con el que, hasta este viernes, era el único que aún no trabajaba con los compañeros de la plantilla, el centrocampista suizo Djbril Sow, quien arrastraba molestias en la cadera pero que en este último entrenamiento ya se ejercitó con el grupo y, como Badé, está incluido en la convocatoria de expedicionarios a Madrid, según desveló también Quique en su comparecencia de prensa.

-- Alineaciones probables:

Getafe: Soria; Juan Iglesias; Djené, Alderete, Diego Rico o Gastón; Yellu; Greenwood, Milla, Moriba, Maksimovic; y Óscar o Latasa.

Sevilla: Nyland; Ocampos, Sergio Ramos, Badé, Kike Salas, Acuña; Soumaré, Gudelj, Lukebakio; Isaac Romero y En-Nesyri.

Árbitro: Javier Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Coliseum.

Hora: 14:00 (13:00 GMT) -----------------------------------------------------------------

- Posiciones: Getafe (10º, 38 puntos); Sevilla (16º, 28 puntos).

- La clave: el regreso de Isaac Romero al Coliseum, escenario en el que marcó sus dos primeros goles como jugador del Sevilla. Los hizo en Copa del Rey, hace dos meses y medio, y ahora quiere romper en el estadio del Getafe una racha de cinco encuentros sin marcar.

- El dato: Quique Sánchez Flores visitará el Coliseum por sexta vez en Liga como entrenador visitante. Hasta ahora, su saldo es muy negativo, con cuatro derrotas (dos con el Valencia, una con el Atlético de Madrid y otra con el Espanyol) y un empate (1-1 en la temporada 2010/11 cuando estaba al frente del conjunto rojiblanco).

- Las frases:

. Bordalás (Getafe): "No podemos pesar en cotas mayores, estamos centrados en la permanencia"

. Quique (Sevilla): "En-Nesyri y yo nos hemos dado un abrazo y hemos aprendido"

. El entorno: la predicción meteorológica no augura un buen día para ver fútbol en un estadio tan abierto como el Coliseum: a la hora del partido se augura lluvia y temperaturas máximas de diez grados en Getafe.

Getafe (Madrid), 29 mar (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este viernes en rueda de prensa que su equipo no puede pensar "en cotas mayores" y afirmó que primero, antes de centrarse en objetivos europeos, sus jugadores tienen que certificar la permanencia matemáticamente.

En estos momentos, el Getafe es décimo a ocho puntos del sexto clasificado, la Real Sociedad, y a 16 del Cádiz, último club que perdería la categoría. Pese a la ventaja que tiene el conjunto madrileño sobre el descenso, Bordalás sólo piensa en la salvación.

"Sabéis de las dificultades que ha habido en el pasado más reciente. Ahora estamos centrados en certificar nuestra permanencia y no pensamos en otra cosa. No podemos pensar en cotas mayores, no hemos conseguido de manera matemática el objetivo de la salvación", declaró.

El técnico azulón también dio una mala noticia para sus aficionados. Anunció la baja para lo que resta de temporada de Domingos Duarte, que ha decidido tratarse un hombro para recuperarse por completo de una dolencia que arrastraba durante una parte del curso.

"Es una nueva baja que tenemos para el partido de mañana. No sé cuánto tiempo tiene de recuperación. Es muy posible que no podamos contar con él lo que resta de temporada. Está siendo una temporada muy difícil en bajas y en el número de plantilla. Tenemos que mirar hacia delante y trabajar con la máxima profesionalidad. Pero a nadie se le escapa que la plantilla es baja en número", señaló.

Asimismo, preguntado por su futuro en el Getafe y por si seguirá la próxima temporada, respondió que está "centrado en el día a día" y recordó que tiene contrato en vigor.

"Sí que es verdad que nuestro presidente ha dado detalles en alguna ocasión de nuestro contrato, pero yo estoy centrado única y exclusivamente en la competición y en el partido de mañana. Quiero que el equipo ofrezca el máximo rendimiento", señaló.

Sobre el futuro de Mason Greenwood, que termina su cesión del Manchester United en junio, afirmó desconocer dónde jugará el atacante británico la próxima temporada: "Al final decide su club. Y también las intenciones del chico sobre su futuro cuentan. Pero no puedo decir. Estamos contentos con su comportamiento y su rendimiento. Sólo pensamos en el partido con el Sevilla", comentó.

Precisamente, sobre el Sevilla dijo que es "un grandísimo club con una afición magnífica" y dejó claro que el choque ante el cuadro andaluz será complicado.

"Conociendo a su entrenador (Quique Sánchez Flores), al club y afición, vendrán a hacer un gran partido y a repetir la victoria que consiguieron en Copa (1-3). Nos van a exigir mucho. Estamos preparados y con ganas de hacer un gran partido. Con el apoyo de la afición también, estoy convencido que estarán en gran número a pesar de estar en Semana Santa y con un tiempo desapacible. El Sevilla es un gran club con un gran entrenador y nos pondrán las cosas difíciles", destacó.

También habló sobre Nemanja Maksimovic, que la pasada semana anunció que no renovará con el Getafe y que jugará la próxima temporada en el Panathinaikos de Grecia. "A pesar de anunciar que se marcha a final de temporada y que ha firmado un contrato con un nuevo club, su profesionalidad está fuera de toda duda. Estoy convencido de que va a dar todo hasta el último día que se vaya por la puerta y se marche desafortunadamente por nosotros. Y estoy contento con Yellu, porque sus apariciones en el equipo han sido notables. Lo ha hecho francamente bien. Hay posibilidad de que jueguen ambos", manifestó.

Por último, indicó que no tiene "ninguna duda" de que a pesar de las dificultades que sufre su equipo por las bajas y los escasos jugadores que tiene en plantilla, los futbolistas del Getafe "lo darán absolutamente todo".

"En cada partido, al margen de que estemos acertados, es lo que van a hacer. En eso estamos centrados tanto el cuerpo técnico como yo en intentar hasta el último minuto y último partido ser lo más competitivos posible. Eso está fuera de toda duda, los jugadores saben que eso es innegociable. Están muy centrados y les veo muy centrados y con ganas de jugar a mucho nivel", concluyó.

Sevilla, 29 mar (EFE).- El entrenador del Sevilla, Quique Sánchez Flores, se ha congratulado este viernes por "contar con toda la plantilla" para el partido del sábado en Getafe, puesto que los dos últimos lesionados "(el suizo Djibril) Sow y (el francés Löic) Badé vuelven a la convocatoria tras superar sus lesiones y están recuperados".

Para Quique, que compareció ante los periodistas después de entrenamiento que dirigió en la ciudad deportiva sevillista y antes del desplazamiento a Madrid, "es súper positivo ver a toda la plantilla entrenar en el campo", si bien resaltó que "algunos tienen sus problemitas, lógicamente", porque se han incorporado hace poco a la dinámica de trabajo, "pero la competencia aumenta y todo el mundo está ahora más exigido".

El técnico madrileño asume que existe "buen conocimiento mutuo" con el Getafe, un rival que posee "un número de puntos que los hace probar cosas diferentes", aunque no abandona "su seña de identidad de ser intensos, ir al duelo y meter la pelota rápido dentro del área".

El preparador sevillista, que lo fue también del conjunto azulón, lo definió como "un equipo que acosa y exige mucho", del que tiene "el rastro del reciente partido de Copa" ganado en enero por 1-3 en el Coliseum, pero advirtió que "no te puedes acomodar pensando que si ganaste una vez, lo volverás a hacer".

Tras perder en la pasada jornada contra el Celta (1-2), Quique Flores asume que ha vivido "dos semanas muy dolorosas" en la que se ha "puesto en la piel de los sevillistas y ha durado mucho el duelo por la derrota en el último partido", ya que siente que haberle "fallado a la afición, ha costado sacarse de encima esa losa".

"Luego, ha sido necesario juntarse para volver a hacer las cosas que nos permitieron lograr victorias. Si un resultado te desanima, no puedes permitir que la negatividad te envuelva. Debemos volver a ser el Sevilla de la emoción y el orden, que da resultados; el de la anarquía, no da resultados", afirmó el técnico.

Quique Flores tuvo un enganchón con el delantero marroquí Youssef En-Nesyri en ese encuentro ante el Celta cuando lo sustituyó pero ha asegurado que "la relación con él ahora es igual a como era antes del conflicto. El diálogo es la mejor medicina", y ha contado que ambos se han "dado un abrazo, hay respeto y hay que aprender de estas situaciones".

El preparador madrileño cree que "a veces, es importante tener el coraje de quedarse quieto, ésa es la enseñanza" que ha sacado de aquella situación porque, según aseguró, "los dos" saben "que lo conveniente para el Sevilla es que su goleador y su entrenador estén unidos".

Sobre el otro delantero titular, Isaac Romero, Quique dijo que "no se lo puede agobiar. Cuando ha marcado, nadie le dice nada. Ahora que no marca" desde hace varias jornadas, "lo mismo", puesto que "sigue generando ocasiones. Ha habido situaciones en las que no ha tomado la mejor decisión pero el entrenador no es quién para decirle nada. El fútbol es de los futbolistas".