PNV llama a la movilización a sus votantes ante el "apretado" resultado que se prevé en las elecciones vascas

El PNV ha realizado este miércoles un llamamiento a la movilización a los votantes jeltzales ante el "apretado" resultado que se prevé en las elecciones vascas del 21 de abril, en las que las encuestas le dan empatar con EH Bildu en escaños, aunque mantendría la mayoría en votos. Además, ha emplazado a los vascos a apoyar su modelo de "confianza, experiencia, estabilidad, bienestar y avance en autogobierno", frente al de "las promesas, incertidumbre e inexperiencia" de la formación soberanista. Fuentes del EBB se han referido, de esta forma, al sondeo de intención de voto del Gabinete de Prospección Sociológica del Gobierno Vasco, que refleja que el PNV y EH Bildu empatarían con 29 escaños en los comicios al Parlamento de Euskadi, de forma que los jeltzales perderían dos representantes, mientras que la formación soberanista ganaría ocho. No obstante, la formación jeltzale seguiría siendo la primera fuerza política en lo que a sufragios se refiere. La Ejecutiva del PNV ha señalado que el Sociómetro vasco va en la línea de lo que apuntan otros sondeos y que indican, por una parte, que "no hay por el momento tensión electoral en Euskadi", y que "la sociedad vasca no está todavía pensando en las elecciones. En segundo lugar, ha subrayado que de estas encuestas se desprende que la ciudadanía tendrá que elegir el 21 de abril entre dos modelos, "muy diferentes, muy distintos: el de confianza, experiencia, estabilidad, bienestar, calidad de vida y avance en el autogobierno que encarna el PNV, y el modelo de promesas, incertidumbre e inexperiencia" de EH Bildu. "El PNV sigue siendo la fuerza más votada del país, si bien todo parece indicar que el resultado va estar muy apretado y que cada voto va ser importante, por lo que va a ser fundamental que consigamos movilizar a la ciudadanía vasca", ha resaltado el EBB. En este sentido, considera que "hay aún muchas personas indecisas", por lo que "mucha gente no sabe a quién va a otorgar su confianza, o si merece la pena ir a votar". "Y ahí el reto que tiene el PNV, que es ofrecer a esa gente la confianza, la certidumbre y la estabilidad de un modelo que nos ha hecho adquirir las altas cotas de bienestar que tenemos hoy en Euskadi y que, sobre todo, garantiza el que podamos mantenerlo, defenderlo, protegerlo y mejorarlo en el futuro", ha afirmado. "NO NOS CONFORMAMOS" La dirección de la formación jeltzale ha afirmado que han conseguido "unos niveles muy altos" de bienestar para Euskadi. "Pero no nos conformamos, queremos mejorar, y para mejorar, necesitamos el impulso de las vascas y los vascos el 21 de abril", ha defendido. Por último, ha querido hacer una reflexión final: "quien quiera que gobierne el PNV, que no se quede en casa pensando que eso está garantizado, y que vote al PNV".