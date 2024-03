La juez levanta el secreto de la pieza sobre la gestión de Rubiales en la RFEF, tras las detenciones de la semana pasada

La juez de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades en la gestión de Luis Rubiales al frente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha levantado el secreto de la pieza separada en la que acordó las entradas y registros de la semana pasada para que los investigados puedan acceder al contenido de la causa y declarar en el juzgado. En un auto dictado este mismo miércoles, al que ha tenido acceso Europa Press, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda ha recordado que los investigados que fueron detenidos y pasaron a disposición judicial la semana pasada se acogieron a su derecho a no declarar "a la espera de poder tener acceso al contenido íntegro de la causa". Así las cosas, la instructora Delia Rodrigo ha explicado que "a los fines de no vulnerar el derecho de defensa de los investigados, reconocido en el artículo 24 de la Constitución, procede alzar el secreto de las actuaciones". La juez ha adoptado esta medida "para que los letrados puedan acceder al contenido del procedimiento y ejercer su labor de defensa, al no existir razón objetiva que justifique el mantenimiento del secreto en su día acordado por el juzgado". LA INVESTIGACIÓN La decisión tiene lugar después de que el pasado viernes la juez dejara en libertad al que fue su asesor jurídico externo de la RFEF, Tomás González Cueto, y a Ángel González Segura, relacionado con la empresa que realizó obras en el estadio de La Cartuja de Sevilla. Los dos se acogieron a su derecho a no declarar, alegando que el sumario estaba declarado secreto. Según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, tanto González Cueto como González Segura trasladaron a la juez su interés en declarar cuando sus defensas tengan conocimiento del procedimiento. Ambos fueron detenidos por la Guardia Civil en el marco de la investigación por presuntos delitos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales entre 2018 y 2023, cuando Rubiales estaba al frente de la RFEF. RUBIALES, EN REPÚBLICA DOMINICANA Cuando tuvieron lugar aquellas detenciones, la defensa del expresidente de la RFEF informó a la juez de que tenía previsto volver a España el próximo 6 de abril, asegurando que se encontraba "a plena y total disposición" del Juzgado y que podría "regresar con anterioridad a esa fecha si así se estimase necesario y si fuese requerido para ello". En un escrito, al que tuvo acceso Europa Press, Rubiales explicaba que se encontraba en esos momentos en el extranjero, concretamente en República Dominicana, pero insistió en su intención de colaborar con la Justicia. "Desconocemos si ha sido ordenada la detención del señor Rubiales, pero mediante este escrito deseamos poner de manifiesto que el mismo se encuentra a plena disposición de este Juzgado en aras a esclarecer la investigación en curso", señalaba la defensa. LA OPERACIÓN DE LA UCO La operación de la UCO por posible corrupción en la RFEF dejó cinco detenidos en Madrid y otros dos en Granada. Los agentes indagaban en las presuntas irregularidades en los contratos para jugar la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí. También pidieron información sobre contratos de obra en el estadio de La Cartuja de Sevilla en el marco de la investigación judicial por posible corrupción y blanqueo de capitales que afecta a la etapa de Luis Rubiales al frente de RFEF. La juez indaga en contratos presuntamente irregulares como el que llevó la Supercopa de España de fútbol a Arabia Saudí, en un acuerdo en el que medió Gerard Piqué, exfutbolista del FC Barcelona y presidente de la empresa Kosmos. Las diligencias policiales se practicaron en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, contó con apoyo de EUROPOL y se desarrolló en varias provincias.