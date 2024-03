Feijóo: "El PSOE es un independentismo sucedáneo que traiciona por la espalda para sobrevivir"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el PSOE es "un independentismo sucedáneo que traiciona por la espalda para sobrevivir", mientras que el independentismo al menos va de cara, según él. En la Junta Directiva del PP catalán que ha ratificado a Alejandro Fernández como candidato a los comicios del 12 de mayo, ha sostenido que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se necesitan. "Sánchez necesita a Puigdemont para ser presidente de España y Puigdemont necesita a Sánchez para ser presidente de la Generalitat. Y lo demás son cuentos", ha asegurado. También ha ironizado sobre el PSOE: "De español solo le queda la sigla; de obrero, parece que a muchos no les gusta trabajar, y, de socialista, la 's' solo coincide con el 'sanchismo', no con el socialismo". Feijóo ha advertido de que, en las próximas semanas, el PSOE y el PSC se presentarán como "seres limpios de polvo y de paja" pero que no tienen credibilidad porque negaron la amnistía hasta que Sánchez ordenó abrazarla con intensidad, según él. Asimismo, ha pedido al partido estar preparado ante "la eventualidad de otras posibles elecciones si el independentismo sigue mandando en el Congreso".