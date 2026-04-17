La Real y los árbitros van con Macron

Carlos Expósito

Roma, 17 abr (EFE).- Una final, dos patrocinadores. Real Sociedad y el cuerpo arbitral, con Macron. Atlético de Madrid, con Nike. Una marca italiana nacida como una tienda de artículos deportivos en Bolonia; enfrente, el gigante estadounidense. Un escaparate para ambos, pero sobre todo para el primero. Una oportunidad de oro.

La final de la Copa del Rey entre el conjunto 'txuri-urdin' y el rojiblanco, que se disputa este sábado, representa una gran ocasión para las marcas. Les permite alcanzar a millones de espectadores, reforzar su posicionamiento y amplificar su alcance. Las grandes firmas, como Adidas, Nike o Puma, lo dan por descontado. Pero otras, como Macron, aguardan siempre pacientemente a su oportunidad.

“Sin duda es importante para la visibilidad internacional de la marca. Estar presentes en una final de la Copa del Rey, con una audiencia global tan amplia, representa una oportunidad excepcional”, declaró a EFE el director de negocios de la unidad de patrocinio técnico de Macron, Francesco Martinelli.

La Real Sociedad, que aspira a conquistar su cuarto título de Copa, mantiene su vínculo con Macron desde la temporada 2018-2019, con un contrato hasta 2026. Una etapa vestida por futbolistas como Mikel Oyarzabal, David Silva, Takefusa Kubo o Mikel Merino.

La firma no ha ofrecido detalles sobre una posible renovación, en línea con su política. Pero todo apunta a que podría ser el último año, una última oportunidad copera.

Macron es la marca con el mayor número de patrocinios en las dos categorías principales de España, con 8 clubes. El 22 % del total. A ello se suma la alianza con los árbitros. El valor en imagen y el mercado de los colegiados es inmensurable, y más teniendo en cuenta que Macron viste a los colegiados de la UEFA.

Según datos de la Real Federación de Fútbol Española, más de 17.000 árbitros nacionales y territoriales de fútbol y fútbol sala visten Macron desde 2020, cuando se llegó a un acuerdo. Mínimo durante ocho años, hasta 2028. La marca ha encontrado un filón con los colegiados. Presencia fija en todos los partidos, exposición asegurada y un alcance transversal.

Lo cierto es que la marca tiene mucha presencia en España. El logotipo, que se conoce oficialmente como 'Macron Hero' y representa a un atleta en movimiento con los brazos abiertos en señal de victoria, campa a sus anchas en los estadios españoles. Levante, Osasuna, Cádiz, Almería, Cartagena o Burgos son sólo algunos de los ejemplos.

Su modelo de negocio alcanza toda la pirámide deportiva. Desde los equipos aficionados hasta los profesionales, su carta de presentación. Les permite aumentar la visibilidad y posicionarse en distintos mercados para luego vender equipamiento deportivo.

Y precisamente en España, según explica la marca a EFE, este modelo de negocio está creciendo mucho. Una estrategia que también es cuantificable. En 2004 tuvieron diez millones de euros en ingresos; en 2025, 244.

La aventura de Macron comenzó en Bolonia en 1971 como una tienda de artículos deportivos. En la década de los 80, se transformó en una pequeña empresa productora de prendas para las principales marcas deportivas, y en los 90, dio el salto y creó una marca propia. Su sello.

No fue hasta 2001 cuando patrocinó por primera vez a un club. Como no podía ser de otra forma, fue al Bolonia. El equipo de la ciudad donde mantiene su raíz. Hoy día, Macron es el patrocinador de más de 100 clubes nacionales, selecciones y federaciones en más de 25 países.

En el otro lado del escaparate de la gran final copera, Nike. De la mano del Atlético de Madrid, uno de sus grandes referentes. La relación entre ambas partes se remonta a 2001 y su contrato se extiende hasta 2035.

La multinacional estadounidense construye su negocio mediante una cierta exclusividad y un alto valor de marca. Con una estrategia de marketing normalmente muy centrada en estrellas del deporte o en campañas globales. Y con un nombre que no necesita introducciones. Es sencillamente Nike. Sus ingresos en 2025: 46.309 millones de dólares.

Martinelli afirma que a esta exposición, ya están acostumbrados: “Habiendo acompañado la temporada pasada al Bolonia y al Crystal Palace en dos triunfos históricos en copas nacionales de una relevancia mediática muy similar, como la Copa Italia y la FA Cup”.

Ahora lo hacen en España. En el Estadio La Cartuja, en Sevilla. Delante de 70.000 espectadores y de millones de personas ante sus televisiones. La Real, a por su cuarto título. El Atlético, a por su undécimo. EFE